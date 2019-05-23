Испортили ребенку выпускной: в Каменском разгорелся скандал из-за "сладкого стола" в школе

Происшествия

В Каменском Днепропетровской области разгорелся скандал в 4 классе. Бабушка одной из учениц рассказала, что после выпускного ее внучку не допустили к сладкому столу, потому что ее родные не сдали деньги на сладости. По словам бабушки, инцидент произошел в присутствии одноклассников девочки. Ребенок ушел с выпускного в слезах.

«После торжественной части, ее также „торжественно“ попросили удалиться, потому что мама не сдала деньги, и сладкого стола для нее не будет. Эта девочка меньше всех в классе, она ест как мышка. Она не съела бы ваш торт, ей достаточно было бы несколько конфет и стакан лимонада… Она просто хотела быть с одноклассниками в этот день… Люди, вы люди? Я не говорю уже о педагоге, которая присутствовала при этом» — написала в Facebook бабушка девочки Екатерина Панасенко.

- Для внучки эта ситуация стала большим стрессом, — рассказала «ФАКТАМ» Екатерина Панасенко. — Она долго готовилась к первому в жизни выпускному, очень ждала этого события. Сразу скажу, что у моих внуков (у Леры еще есть младший братик, которому пять лет) непростая судьба. К сожалению, их маму лишают родительских прав, и сейчас дети временно находятся в Центре реабилитации. После того, как вопрос с лишением родительских прав окончательно решится, я буду оформлять над внуками опеку. А пока что забрать их к себе домой не имею права — могу только приходить к ним и забирать их на несколько часов.

К этому выпускному мы готовились вместе. Я расшивала платье внучки розами. Лера должна была выступать на сцене. О том, что после торжественных мероприятий в классе планируется сладкий стол, я не знала. Конечно же, если бы мне сказали сдать деньги, я бы это сделала. У классного руководителя есть мой телефон. Но ни мне, ни сотрудникам Центра реабилитации никто ничего не говорил.

В тот день внучка позвонила мне и дрожащим голосом сказала: «Бабушка, я розочку от платья потеряла в классе». «Лерочка, почему же ты за ней не вернулась?» — спросила я. А внучка расплакалась: «Не нужны мне их конфеты и печенье». Позже психолог из Центра реабилитации, которая была с Лерой, рассказала, как все произошло. В классе детям готовили сладкий стол, этим занимались члены родительского комитета. Увидев Леру, они сказали, что на нее никто ничего не закупил, потому что родители не сдали деньги. А значит, ей сладости не положены. Психолог говорит, что сама была в шоке. Неужели у них не нашлось бы лишнего печенья для одной маленькой девочки?! Для Леры было важно провести время вместе с одноклассниками. А получилось, что все дети остались, и только Лере пришлось уходить.

Психолог рассказала, что по дороге пыталась Лерочку успокоить. Но Лера была подавлена, а в разговоре со мной расплакалась. К сожалению, такой выпускной ребенок запомнит надолго. Ей и так нелегко — ребенок вынужден жить не дома, а когда суд наконец разрешит мне ее забрать, не известно. Этот вопрос решается уже год. Несмотря на все эти обстоятельства, Лерочка хорошо учится, занимается гимнастикой, представляла свою школу на городском конкурсе красоты и талантов «Мисс Алиса» и стала второй вице-мисс… Сейчас мы с психологом стараемся не напоминать ей об этом случае со сладким столом. Но все это очень неприятно и обидно.

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Психолог Виктория Васильева, которая в момент произошедшего была рядом с девочкой, говорит, что подходила по поводу сладкого стола к учительнице.

- Но получила ответ, что все рассчитано по порциям, — говорит Виктория Васильевна. — Что нужно было заранее сдать деньги на Леру, а так как этого никто не сделал, на Леру ничего и не закупили.

«ФАКТЫ» обратились за комментариями в школу. У классного руководителя другая версия событий.

- Все говорят про какой-то торт, но торта там на самом деле вообще не было, — сказала «ФАКТАМ» классный руководитель 4-Б Ирина Ковтуновская. — Действительно после торжественной части у детей был сладкий стол. Угощения покупал родительский комитет. Члены родительского комитета связывались с мамой этой девочки. Говорили с ней, ведь она пока не лишена родительских прав. У мамы спросили, будет ли Лера участвовать. Та сказала, что будет. Но денег не сдала и почему-то вышла из родительского чата. С тех пор с ней никто не разговаривал. Что касается выпускного, то у нас была целая программа. Помимо торжественной части, во время которой всем детям вручали грамоты, было шоу с участием аниматоров, которых тоже оплатил родительский комитет. Родители Леры деньги не сдавали, но она была на этом празднике, вместе со всеми веселилась, и все было в порядке. А когда все пришли на сладкий стол… Понимаете, психолог, которая была вместе с девочкой, похоже, не так все поняла. Она решила увести Леру, чтобы ее не травмировать. Но это она так решила, на самом деле девочку никто не выгонял.

- По словам психолога, и самого ребенка, им было сказано, что сладости раздают порционно и порции для Леры нет. Это сказали члены родительского комитета?

- Я этого не знаю. Я точно такого не говорила. А члены родительского комитета может что-то и говорили, но никто девочку не выгонял. Неужели вы думаете, что родители, которые за тех же аниматоров заплатили довольно крупную сумму, не дали бы девочке какое-то печенье? А что касается бабушки Леры, то она не первый раз на нас жалуется, это происходит по разным поводам. Мы пишем ответы на каждое ее обращение, но жалобы продолжаются…

В Департаменте по гуманитарным вопросам Каменского горсовета «ФАКТАМ» сказали, что в их отделе образования в этой ситуации пока не разбирались, потому что ни бабушка девочки, ни сотрудники школы к ним не обращались. Тем временем представители родительского комитета в комментарии ТСН заявили, что виноватыми себя не считают:

- Аниматоры тоже были оплачены, но эту девочку никто не выгонял, она игралась вместе со всеми. А во время сладкого стола никто даже не видел, когда она ушла.

О похожем случае «ФАКТЫ» писали в октябре 2018 года. Тогда в Харькове в школе № 151 ученицу шестого класса публично унизили члены родительского комитета за то, что ее родители не сдали деньги на торт. Всем детям раздали по куску торта, а Диане заявили, что ей угощение не положено. Но и уйти домой ребенку не разрешили. После этого скандала учительницу, которая одновременно была и членом родительского комитета, уволили.

«ФАКТЫ» сообщали и о других случаях травли детей в украинских школах. Например, в октябре 2018 года разгорелся скандал в Волочиске Хмельницкой области: родители третьеклассников рассказали, что учительница снимает с их детей штаны, обзывает их и публично унижает. К сожалению, даже после вмешательства СМИ ситуация практически не изменилась — в феврале родители опять пожаловались на эту учительницу.

На фото в заголовке — девочка Лера. Фото из Facebook Екатерины Панасенко

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