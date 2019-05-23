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Американка взяла из приюта собаку, у которой оказалось 70 зубов, и потратила 770 долларов на удаление лишних (фото)

31-летняя Аврора Ратлидж, жительница города Талса (американский штат Оклахома), два месяца назад взяла к себе домой из приюта немецкого года по кличке Локи. И первым делом отвезла собаку на медосмотр к ветеринару, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.

Здоровье Локи оказалось отмененным, но ветеринар и хозяйка была поражены, когда убедились в том, что в его пасти располагается 70 зубов — на 28 больше «собачьей» нормы. Авроре, матери троих детей, пришлось заплатить 770 долларов за удаление лишних зубов. Всего, как сообщает Daily Mail, Локи удалили 21 зуб. Теперь у него их 49 — на семь больше положенного.

Ветеринары сказали, что у Локи гипердонтия — генетическая аномалия, при которой развиваются дополнительные зубы. Однако медики были шокированы степенью, в которой она была выражена у дога. Локи произвел также впечатление и на пользователей соцсетей. «Это не собака, а прямо крокодил какой-то», — писали они.

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