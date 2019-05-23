Мир

500 евро штрафа за обнаженный торс: в Черногории для туристов приготовили "сюрприз"

Власти Будвы, одного из самых популярных курортов Черногории, намерены ужесточить правила внешнего вида и поведения в общественных местах. Напомним, в Украине хотят ужесточить штрафы за курение в неустановленных местах.

Как сообщает RTV Budva, мэрия привлекает жителей города к разработке таких правил, которые должны регулировать вопросы парковки, сортировки мусора, застройки, звучания громкой музыки, выгула собак и т. д.

Нововведения могут коснуться и туристов. В частности, предлагается штрафовать за появление вне пляжа в купальных костюмах.

Гражданам предлагают ориентироваться на опыт курортных городов соседних стран. Как пример приводится введение штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро — за появление на улицах в купальном костюме, 700 евро — за распитие напитков и употребления пищи в общественных местах.

Мнения горожан мэрия будет изучать двух месяцев. После этого будет подготовлен соответствующий проект.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированной Керчи разрушен один из старейших пляжей в черте города, расположенный в районе Аршинцево, показывали фото разрушенной набережной в Коктебеле. А также фото из села Поповка под Евпаторией, где до оккупации ежегодно проходил международный музыкальный фестиваль Республика KaZантип.

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