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500 евро штрафа за обнаженный торс: в Черногории для туристов приготовили "сюрприз"
Власти Будвы, одного из самых популярных курортов Черногории, намерены ужесточить правила внешнего вида и поведения в общественных местах. Напомним, в Украине хотят ужесточить штрафы за курение в неустановленных местах.
Как сообщает RTV Budva, мэрия привлекает жителей города к разработке таких правил, которые должны регулировать вопросы парковки, сортировки мусора, застройки, звучания громкой музыки, выгула собак
Нововведения могут коснуться и туристов. В частности, предлагается штрафовать за появление вне пляжа в купальных костюмах.
Гражданам предлагают ориентироваться на опыт курортных городов соседних стран. Как пример приводится введение штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро — за появление на улицах в купальном костюме, 700 евро — за распитие напитков и употребления пищи в общественных местах.
Мнения горожан мэрия будет изучать двух месяцев. После этого будет подготовлен соответствующий проект.
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