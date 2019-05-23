- 16:25 Петиция про "немедленную отставку" Зеленского за сутки набрала голосов даже больше, чем нужно для рассмотрения
- 16:14 Сеть шокировало кишащее червями мясо в николаевском супермаркете
- 16:12 Вышел посмотреть на реку: в Закарпатье ищут школьника, унесеного потоком воды
- 16:02 Ястремская вышла в полуфинал турнира во Франции
- 16:01 "Ажиотаж пропал": Тымчук рассказал о разочаровании "паспортизацией" на оккупированной территории
- 15:58 Предложение субсидировать тарифы на электроэнергию для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее еврорынка, — эксперт
- 15:49 500 евро штрафа за обнаженный торс: в Черногории для туристов приготовили "сюрприз"
- 15:22 Новое оборудование и приемные отделения: Супрун рассказала, как изменится экстренная медпомощь в Украине
- 15:11 Зеленский впервые публично назвал Россию агрессором: опубликовано видео
- 15:04 Домбровский назвал условие для отзыва законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии
Вышел посмотреть на реку: в Закарпатье ищут школьника, унесеного потоком воды
В Закарпатской области 23 мая в райцентре Воловец произошло ЧП — местный 5-классник, уйдя на перемене из школы посмотреть на реку, упал в воду.
«Быстрое течение подхватило его и понесло на глазах у людей. Очевидцы вызвали спасателей и сами пытались спасти ребенка, но, к сожалению, безуспешно», — сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.
Сейчас мальчика ищут ниже по течению. Очень надеемся, что поиски дадут результат, и ребенок выживет, пишет «Сегодня».
Как сообщили в ГСЧС Украины, на территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за сильных дождей наблюдается подтопление 52 домов и сотен дворов.
Так, в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 7 жилых домов в пгт Букачевцы Рогатинского района и 177 приусадебных участков в 16 населенных пунктах области. В настоящее время продолжаются работы по перевозке людей через подтопленные участки местных дорог в г. Тысменица и с. Подпечары.
Кроме того, в Закарпатской области подтоплено 45 жилых домов, 126 дворов, 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждено 6 мостовых переходов, разрушен 1 и поврежден 1 город, разрушено 650 м берегоукреплений. Отмечается, что жертв и пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась.
Как писали «ФАКТЫ», за последнюю неделю многие реки на Западной Украине вышли из берегов. Из-за паводков много жилых домов и объектов социальной инфраструктуры оказались подтоплены.
Так, в Закарпатье в связи с переливом паводковых вод, автодорогу Мукачево — Рогатин перекрыли на участке протяженностью 250 м. На дороге дежурит полиция, работают спасатели и сотрудники Бассейнового управления водных ресурсов «Тиса».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!