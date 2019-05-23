Вышел посмотреть на реку: в Закарпатье ищут школьника, унесеного потоком воды

Происшествия

В Закарпатской области 23 мая в райцентре Воловец произошло ЧП — местный 5-классник, уйдя на перемене из школы посмотреть на реку, упал в воду.

«Быстрое течение подхватило его и понесло на глазах у людей. Очевидцы вызвали спасателей и сами пытались спасти ребенка, но, к сожалению, безуспешно», — сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

Сейчас мальчика ищут ниже по течению. Очень надеемся, что поиски дадут результат, и ребенок выживет, пишет «Сегодня».

Как сообщили в ГСЧС Украины, на территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за сильных дождей наблюдается подтопление 52 домов и сотен дворов.

Так, в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 7 жилых домов в пгт Букачевцы Рогатинского района и 177 приусадебных участков в 16 населенных пунктах области. В настоящее время продолжаются работы по перевозке людей через подтопленные участки местных дорог в г. Тысменица и с. Подпечары.

Кроме того, в Закарпатской области подтоплено 45 жилых домов, 126 дворов, 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждено 6 мостовых переходов, разрушен 1 и поврежден 1 город, разрушено 650 м берегоукреплений. Отмечается, что жертв и пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась.

Как писали «ФАКТЫ», за последнюю неделю многие реки на Западной Украине вышли из берегов. Из-за паводков много жилых домов и объектов социальной инфраструктуры оказались подтоплены.

Так, в Закарпатье в связи с переливом паводковых вод, автодорогу Мукачево — Рогатин перекрыли на участке протяженностью 250 м. На дороге дежурит полиция, работают спасатели и сотрудники Бассейнового управления водных ресурсов «Тиса».

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