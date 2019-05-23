Беларусь никто не спасет: Лукашенко указали на серьезную проблему

Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который предпринимает отчаянные попытки противостоять ползучей аннексии со стороны «братской» России, не сможет получить серьезной финансовой поддержки ни от стран Запада, ни от Китая. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил политический эмигрант Алесь Михалевич.

По его словам, белорусский лидер обращается за помощью к сильным союзникам, в частности, к Китаю, но для того, чтобы государство и дальше существовало в том режиме, в каком жила Беларусь с российскими деньгами, он не получит.

«Таких дотаций, какие в состоянии была обеспечивать Россия много лет „в обмен на поцелуи“, — никто ни на Западе, ни в Китае не даст на таких условиях». — отметил политик.

Он уточнил, что только для России Беларусь является значимым союзником и партнером.

Поэтому сложившаяся ситуация заставляет Лукашенко «лавировать, балансировать и дальше делать так, чтобы экономика Беларуси хоть как-то выживала».

Напомним, за последний год появились публичные подтверждения планов России поглотить Беларусь. В частности, представители Минска и Москвы обсуждают создание некоего Союзного государства, введение одной валюты и даже языка. Путин также хочет видеть свои войска на территории соседнего государства.

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