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Украина

Заявление Андрея Богдана о Конституции и Майдане вызвало негодование пользователей Facebook

16:56 23 мая 2019 394
Андрей Богдан
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Пользователи социальных сетей резко отреагировали на высказывания главы Администрации президента Андрея Богдана о Конституции Украины и Майдане. Гневными комментариями на этот счет наполнены ветки Facebook.

Дело в том, что ранее в интервью одному из телеканалов Андрей Богдан по поводу Основного закона и массовых протестов в Украине сказал: «Наша действующая Конституция далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений».

Данное высказывание главы АП возмутило многих пользователей соцсетей.

«Всех поздравляю! Майдан — это „негативное явление“, а вы как думали? Давайте выберем им конституционное большинство в Раду, и они наконец перепишут эту проклятую Конституцию так, чтобы никакие майданы были невозможны», — написал Павел Гинтов.

«Глава президентской администрации Андрей Богдан считает Майдан негативным явлением, которое является следствием несовершенства Конституции. Нечто очень похожее мы слышали в 2010 году при Януковиче. Хотя с Богданом никакого сюрприза нет — он работал в правительстве Азарова», — отметила Наталья Петелина.

В свою очередь Марина Ковальчук напомнила Богдану, что Майдан — не негативное явление, а пример украинского народовластия, и попросила с уважением относиться к национальным ценностям.

«Это как понимать? Богдан считает, что Майдан случился на фоне всеобщего благолепия просто из-за некоторых недостатков Конституции?» — возмутился Дмитрий Бойко.

«Дожились!» — кратко, но емко прокомментировала заявление Андрея Богдана Валентина Коваленко.

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