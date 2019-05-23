Самолет Москва — Симферополь вернули из-за буйного хулигана (видео)

Мир

В России произошло ЧП с рейсом Москва — Симферополь, который вернули в аэропорт «Домодедово» из-за неадекватного пассажира. Напомним, в самолете Барселона — Киев пассажирка устроила пьяный дебош.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, самолёт уже вылетел из Москвы, когда один из пассажиров начал бросать вещи по салону, кричать о том, что пилоты уснули. В салоне началась паника, завязалась драка, хулигану проломили голову.

После этого он немного успокоился, его связали ремнями. Рейс RedWings вернули обратно в «Домодедово». Там мужчину уже поджидала скорая и ОМОН.

Ранее «ФАКТЫ» писали о подобных случаях, один из них был на рейсе, следовавшем в турецкую Анталью. До места назначения самолет не долетел, совершив внеплановую посадку. Стюардессе понадобилась помощь медиков. А рейс Сочи-Москва из-за пьяной выходки российского хоккеиста на борту пришлось посадить в Воронеже.

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