Как очистить дом от негативной энергетики: практические советы

Стиль жизни

От того, какая энергетика преобладает в нашем доме, зависит очень многое: здоровье проживающих в нем взрослых и детей, успехи на работе, счастье в личной жизни, материальное благополучие. Если энергетическая атмосфера дома «засорилась», у его хозяев начинаются серьезные проблемы. Как исправить ситуацию, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала психолог Диана Щербанская.

— Первое, что нужно сделать, — считает Диана, — это определить, действительно ли в вашем доме негативная энергетика, ведь вам вполне может только показаться, что с ней что-то не так. Есть признаки, которые позволяют это определить. Скажем, в доме заводятся неприятные насекомые — муравьи или тараканы. Вы принимаете соответствующие меры, на какое-то время они исчезают, но потом появляются снова. У вас могут болеть животные и гибнуть цветы. Вроде бы вы правильно за ухаживаете за растениями, удобряете и вовремя поливаете, но они все равно хиреют, желтеют, засыхают и умирают.

Бывает, в доме часто теряются вещи: еще вчера все время попадались на глаза, а сегодня их уже невозможно отыскать. Вы переворачиваете всё, чтобы их найти, и в большинстве случаев после титанических усилий вам это удается, но некоторые предметы так и остаются потерянными.

Еще один признак: вы не успеваете менять электрические лампочки, так быстро они перегорают. Или часто слышите непонятные шумы и звуки, от которых становится не по себе: скрипят половицы, сами собой хлопают двери, хотя сквозняка нет. И, конечно, частые ссоры домочадцев. Если хотя бы три пункта из вышеназванных совпадают, вы правы: энергетика в вашем доме действительно оставляет желать лучшего, а значит, его надо очищать.

— Что нужно сделать прежде всего?

— Самый простой способ — вызвать священника, который проведет обряд освящения жилища: прочитает нужные молитвы, окропит углы и стены святой водой. Сделать это лучше перед въездом в новую квартиру, дом или сразу после этого. Правда, и в любое другое время (особенно, если у вас возникнут подозрения) поздно не будет.

— А если нет возможности вызвать священника?

- Можно провести обряд самостоятельно. Совсем несложно купить церковную свечу и набрать немного святой воды, а потом обойти весь дом — справа налево — со свечой, читая при этом «Отче наш». Нет церковной свечи, а молитвы вы не знаете, потому что являетесь атеистом? В таком случае можно взять обыкновенную свечу и так же, как с церковной, обойти с ней помещение — очистительной силы огня еще никто не отменял. Главное, не торопиться и идти медленно, останавливаясь в тех местах, где свеча начинает чадить и коптить: там самое большое скопление негативной энергетики. Постойте, пока пламя не начнет гореть яркой ровной «каплей», и только потом идите дальше. Кстати, свечи в доме нужно зажигать постоянно, польза нашему жилищу от них большая: они и романтическую обстановку создают, и атмосферу в помещении оздоравливают. Окропление углов и стен святой водой, как вы наверняка делаете на Крещение, — последний этап очищения дома.

Хочу сказать еще об одном важном условии, которое обязательно нужно соблюсти: даже если вы подозреваете, кто именно нанес энергетический ущерб вашему жилищу, ни в коем случае нельзя ненавидеть этого человека — так вы только усугубите положение. Лучше простите и «опустите» его, но постарайтесь больше не пускать такого «доброжелателя» в свой дом.

— Как еще можно очистить дом от негативной энергетики?

— Прекрасным средством от любого негатива является соль, лучше морская, но и простая подойдет. Ее нужно насыпать в блюда и расставить по всему дому. Спустя несколько дней, когда она впитает в себя всю плохую энергию, высыпьте ее в ванну или раковину и тщательно смойте водой. Не вздумайте употреблять в пищу!

Также очень полезно мыть пол в доме, добавляя в воду настои трав, которые убирают негативную энергетику — особенно это касается таких трав, как полынь, зверобой, череда, розмарин и лаванда. Еще посоветую хотя бы иногда — пусть раз в месяц — мыть пол не шваброй, а руками, как это делали когда-то наши бабушки. Это создаст в доме добрую и теплую домашнюю атмосферу.

Еще один способ нивелировать негативную энергетику — проветривать помещение, причем делать это в любую погоду и в любое время года. Не обязательно устраивать сквозняк, но впускать в дом свежий воздух нужно.

Также можно очистить помещения от негатива, договорившись с… живущим у вас домовым.

— Но как?!

— Кому-то такое средство может показаться экзотическим, но оно не становится от этого менее действенным. На ночь оставьте для него на кухне угощение и мысленно попросите навести порядок, оставив только добрые силы, а злые — прогнать. Вы можете в это не верить, но со временем увидите, что признаков, свидетельствующих о том, что в вашем доме царит негативная энергетика, станет в разы меньше.

— Что главное в уходе за собственным домом?

— Любовь к нему. Если в вашем жилище всегда чисто, тепло и светло, вкусно пахнет и всё вовремя починено и отремонтировано, он ответит на такую заботу тем, что будет оберегать и охранять вас.

Напомним, ранее психолог Диана Щербанская рассказывала «ФАКТАМ», как привлечь в дом деньги, а также как загадывать желания и воплощать мечты.

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