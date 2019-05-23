Ни фактов, ни заявлений: Горбатюк отреагировал на обвинения Портнова

Политика

В Генеральной прокуратуре Украины назвали желанием дискредитировать расследование заявление экс-заместителя главы Администрации президента при беглом президенте Викторе Януковиче Андрея Портнова о роли руководства ГПУ в сокрытии массовых убийств на Майдане. Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

«Официальных заявлений он (Портнов. — Авт.) не сделал. И соответственно никаких данных конкретных не привел, то есть это какие-то общие эмоциональные выступления, по моему мнению. Это желание дискредитировать расследование. Он пытался говорить следователям, что вы там что-то плохо расследовали или ваше руководство, но никаких фактов приведено не было. Официального заявления подано не было», — сказал он, передает радио «Свобода».

По словам Горбатюка, Портнов был допрошет 22 мая по делу Евромайдана как свидетель, никаких сообщений о подозрении ведомство ему не сообщало.

«Пока не сообщается о подозрении, он в статусе свидетеля, то есть пока не собраны достаточные доказательства для открытия производства по преступлениям. Даже если он, условно говоря, проверяется. Поэтому есть производства майдановские, создание преступной организации, в которой подозревается бывший президент и еще два дела, в которых он (Портнов. — Авт.) будет допытываться, и по которым он проверяется. На сегодняшний день ему не сообщали о подозрении», — сказал Горбатюк.

По его словам, следующий допрос Портнова состоится ориентировочно через 7−10 дней, поскольку тот сообщил следователям, что будет за рубежом.

Как писали «ФАКТЫ», 19 мая Портнов вернулся в Украину. В своем небольшом заявлении по прибытии Портнов сказал, что хочет дать сигнал тысячам людей: пора возвращаться.

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