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Портнова вызвали на допрос в ГПУ
Бывшего топ-чиновника времен Януковича Андрея Портнова, который на днях вернулся в Украину, вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом заявил начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
«Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая», — цитируют слова Горбатюка «Українські новини».
Портнов будет допрошен как свидетель по делам Евромайдана.
Напомним, Портнов покинул территорию Украины, как и многие другие топ-чиновники времен президентства Виктора Януковича, в 2014 году. Проживал в России и Вене (Австрия).
С 15 января 2015 года Портнов находился в розыске, но вскоре розыск был прекращен из-за установления местонахождения.
Журналисты выяснили, что экс-чиновник, не афишируя свою поездку, в сентябре 2018 года приезжал в Киев и посещал офис Виктора Медведчука.
Как сообщали «ФАКТЫ», после прибытия в Киев, Андрей Портнов заявил, что направил в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил пятого президента Петра Порошенко в попытке захвата власти и превышении служебных полномочий.
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