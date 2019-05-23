Шоу-бизнес

Пришлось танцевать на цыпочках: Данилко рассказал о казусе с Веркой Сердючкой на "Евровидении"

Андрей Данилко стал одним из почетных гостей 64-го международного песенного конкурса «Евровидение», которое недавно закончилось в Тель-Авиве. В образе Верки Сердючки — одном из самых любимых у всех поклонников конкурса — Андрей появился на сцене грандиозного финала. В зажигательном стиле Сердючки он исполнил песню победительницы прошлогоднего конкурса Нетты — Toy. Зрители были в восторге и совершенно не заметили, что артисту пришлось все время выступления протанцевать на цыпочках.

— Дело в том, что на генеральной репетиции у меня порвались знаменитые стукалки Верки Сердючки, — рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Андрей Данилко. — Я был в шоке и не знал, как мне появиться на сцене. Слава Богу, за несколько часов до выступления мне смогли их починить, но, выходя, я все равно не чувствовал себя уверенно. Поэтому весь номер протанцевал на цыпочках, стараясь не опираться на каблук.

Напомним, ранее известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» прокомментировал результаты «Евровидения-2019» и рассказал, чьи номера запомнились ему больше всего.

«ФАКТЫ» также сообщали, что организаторы музыкального конкурса пересмотрели его итоги. Как выяснилось, в процессе начисления баллов была допущена ошибка.

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