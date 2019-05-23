Остров под Одессой заселили водяными буйволами (фото)

Люди и звери

На остров Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике под Одессой выпустили первое стадо водяных буйволов. Животных завезли в Придунавье при содействии природоохранной организации Rewilding Ukraine в рамках проекта «Восстановление водно-болотных угодий и степей региона дельты Дуная», чтобы помочь сохранить мозаичные ландшафты и биологическое разнообразие острова.

Ранее в украинское Придунавье, в село Орловку, в экспериментальном порядке привезли небольшое стадо буйволов из Закарпатья, где в настоящее время сохранилась самая большая их популяция в Украине. Таким образом был дан старт пилотному проекту. А месяц спустя в стаде отлично прижившихся переселенцев из Закарпатья появился первый детеныш.

Почти полстолетия назад водяные буйволы массово обитали в дельте Дуная. Теперь они вернулись — стадо завезли из долины реки Тиса на Закарпатье, где небольшое поголовье этих животных еще сохранилось на местных фермах.

«Они были заботливо собраны экологом и активистом из Германии Мишелем Якоби, — поясняют экологи. — Ранее в Европе обитал дикий европейский водяной буйвол, поэтому можно говорить о возвращении (реинтродукции) этого вида в экосистему дельты Дуная».

По словам исполнительного директора Rewilding Ukraine Михаила Нестеренко, водяные буйволы своего рода архитекторы природы. Крупные травоядные, они во время выпаса прореживают кустарник и тростниковые заросли, создают небольшие бассейны и лужи, в которых могут селиться различные насекомые, земноводные и рыбы. Также буйволы являются распространителями семян.

«Одно животное может переносить в шерсти и пищеварительной системе семена более 200 видов растений. Мы ожидаем, что они создадут в дельте Дуная такую среду обитания, которую не могут создать другие животные или люди», — сказал Нестеренко.

Транспортировка на остров в Одесскую область стада из 7 голов — первое из плановых мероприятий. В ближайшие несколько недель запланирована доставка сюда еще десяти водных буйволов из Закарпатья и 15 диких лошадей породы коник из Латвии.

Ожидается, что крупные травоядные будут регулировать растительность и поддерживать ландшафтное разнообразие острова, а также привлекать туристов на остров Ермаков.

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