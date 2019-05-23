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Партия Смешко выступает за выборы по пропорциональной системе с открытыми списками
Политическая партия Игоря Смешко «Сила и Честь» выступает за проведение парламентских выборов по новой системе — пропорциональной с открытыми региональными списками.
Об этом говорится в заявлении партии.
Такую систему в партии «Сила и Честь» считают наиболее справедливой по отношению к волеизъявлению народа и, более того, первым шагом к реформированию и обновлению коррумпированной, неофеодальной и автократической политической системы Украины.
«Конечной целью этих реформ по совершенствованию законодательной ветви власти должна быть двухпалатная Верховная Рада, нижняя палата которой должна формироваться по пропорциональной системе с открытыми списками в количестве 200 народных депутатов, а верхняя — по мажоритарной системе в количестве 50 сенаторов — представителей отдельных областей Украины», — говорится в заявлении партии.
Проект Избирательного кодекса 3112−1, которым предусматривалось введение открытых региональных списков на парламентских и местных выборах, 22 мая не был поддержан профильным комитетом и изъят из повестки дня. При этом народные депутаты Украины предложили рассмотреть проект закона, который предусматривает переход на пропорциональную систему с закрытыми списками.
«После принятия этого закона депутаты фактически получат унизительное политическое рабство и блокировки любых законодательных новаций, а избиратели лишатся права влиять на своих избранников и контролировать их работу», — подчеркнули в партии.
В партии «Сила и Честь» выразили надежду, что новый президент Украины, получивший беспрецедентную поддержку избирателей, внесет в парламент законопроекты об импичменте президента, снятии неприкосновенности с президента, депутатов и судей и процедуре отзыва народных депутатов.
Напомним, Игорь Смешко возглавлял СБУ, был членом Наблюдательного совета Национального фонда социальной защиты матерей и детей «Украина — детям», членом Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, советником президента Украины, главой Комитета по вопросам разведки при президенте. В 2019 году участвовал в президентских выборах, где набрал 6,04% голосов избирателей.
Согласно последним соцопросам, за партию «Сила и Честь» на парламентских выборах готовы проголосовать 5,1% избирателей.
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