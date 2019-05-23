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Бунт патриарха: Филарет назвал три условия Константинополя, которые он не будет выполнять
Почетный патриарх ПЦУ Филарет отказался выполнять некоторые условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом украинской церкви 6 января.
«Томос ставит церковь почти в такую же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ МП от Москвы», — считает он.
Так, Филарет заявил, что не будет выполнять условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром, сообщает Настоящее время.
«Мы не отказываемся от Томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в Томосе. Не будем выполнять», — сказал почетный патриарх.
Филарет также не видит причин для раскола в церкви.
«Раскола нет, есть только разный подход. Одни хотят сберечь Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его. Мы хотим, чтобы Киевский патриархат в Украине для Украины существовал как патриархат, а вне, как сказано в томосе, — митрополия», — заявил Филарет.
Он добавил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание томоса, то не согласились бы на него.
Как писали «ФАКТЫ», предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний созывает Святейший Синод для того, чтобы рассмотреть вопрос урегулирования конфликта, который имеет место в церкви между ее нынешним руководством и бывшим патриархом Киевского патриархата Филаретом.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..