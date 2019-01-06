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Православной церкви Украины вручают Томос: онлайн-трансляция
В Константинополе (Стамбуле) началась церемония вручения Томоса Украине. Томос будет вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю Православной церкви Украины, митрополиту Епифанию.
Как писали «ФАКТЫ», 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Православной церкви Украины. Это событие стало поистине историческим, так как украинцы ждали его столетия.
С этого момента вся территория Украины является канонической территорией Православной церкви Украины во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Все остальные православные церкви Украины теперь являются неканоническими с точки зрения святых Канонов Вселенской православной церкви. Текст Томоса предусматривает также существование экзархата Вселенского патриархата в Украине, центром которого, судя по всему, будет Андреевская церковь в Киеве, которую недавно передали Константинопольской церкви, как Церкви-Матери.
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