Журналисты узнали о тайных встречах Коломойского с Тимошенко и Аваковым (видео)

Украина

Находясь в течение всего лишь нескольких дней в Украине, олигарх Игорь Коломойский успел встретиться с тремя депутатами от группы «Возрождение» и главой МВД Арсеном Аваковым, а принадлежащие ему автомобили трижды посещали жилище лидера Батькивщины Юлии Тимошенко. О бурной деятельности бизнесмена говорится в новом выпуске программы «Схемы».

Так, в день инаугурации Владимира Зеленского, 20 мая, «Схемы» встретили кортеж Игоря Коломойского — в правительственном квартале. В тот день BMW, которым пользуется олигарх, отправилось в сторону Министерства внутренних дел, возглавляемого Арсеном Аваковым и припарковалось в квартале от ведомства. «Схемы» обратились в МВД с вопросом, что там делал олигарх и с кем проводил встречу. В пресс-службе ведомства ответили, что встреча министра внутренних дел Украины с бизнесменом Игорем Коломойским состоялась по инициативе последнего. Издание отмечает, что Аваков является одним из самых влиятельных в Украине политиков, который при президенте Зеленского, похоже, может сохранить пост или даже выше подняться по карьерной лестнице.

Кроме того, кортеж Коломойского трижды за последние дни посещал жилище лидера Батькивщины Юлии Тимошенко в поселке Козин Киевской области. Во время первого такого визита 21 мая рядом с домом Тимошенко был припаркован автомобиль ее сопровождения, что, по мнению журналиста Михаила Ткача, могло свидетельствовать о том, что депутат находится дома. Второй и третий визиты кортежа Коломойского к Тимошенко происходили ночью. В ходе третьего визита одна из машин олигарха выехала непосредственно с территории котеджа лидера Батькивщины. Журналисты сняли этот момент на видео.

Сама Тимошенко на вопрос Ткача, зачем Коломойский приезжал к ней ночью, ответила:«Дорогие друзья, я думаю, вряд ли он посещал. Вы разберитесь… Вы знаете, сколько там разных людей?»

Кроме того, съемочная группа зафиксировала, как кортеж Коломойского заезжал на закрытую территорию, где находится дом депутата от БПП Александра Грановского.

Сам Коломойский заявил «Схемам», что посылал свои автомобили к Тимошенко и Грановскому специально, чтобы отвлечь следивших за ним журналистов, а сам тем временем проводил встречи с другими людьми.

«В связи с открытой слежкой, которую устроили журналисты, я придумал схему дезориентации. Когда мне надо куда-то ехать, я отправляю свою основную машину BMW с машиной сопровождения по разным адресам известных публичных лиц. В частности, по адресу госпожи Тимошенко. Трижды. В это время я выезжаю на других машинах, которые вы не знаете, и еду по нужным мне встречам», — сказал Коломойский.

На уточняющий вопрос, как ему удалось договориться с Тимошенко, чтобы его машину пустили именно на территорию ее имения, Коломойский сказал: «Мы с Тимошенко знакомы. Иногда мои охранники договариваются с ее охранниками… И если моим охранникам надо заехать перекантоваться в ее двор, то ничего страшного. Они заехали, посидели в машине и выехали».

Ранее Коломойский заявлял, что Тимошенко обращалась к нему с просьбой поддержать на прошедших выборах президента.

Также в течение нескольких последних дней олигарх успел встретиться и с тремя депутатами от группы «Возрождение» в компании с бизнесменом Павлом Фуксом и влиятельным народным депутатом Александром Грановским, которого во времена Порошенко называли куратором судебной власти и органов прокуратуры, и который теперь собирается переизбраться в Раду по мажоритарному округу в Харькове, где председательствует дружественный к Коломойскому мэр Геннадий Кернес. И все это в течение менее чем одной недели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Игорь Коломойский заявил, что поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины с помощью SMS, так как не видел необходимости встречаться лично.

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