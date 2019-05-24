Украина

В Киеве в ночь на 24 и 25 мая изменится работа некоторых троллейбусов и трамвая

24 мая (с 0:30 до 5:10) из-за ремонта путей по улице Симиренко движение трамвая № 1 ЗАКРЫВАЕТСЯ. Последние отправления с Михайловской Борщаговки в направлении станции «Старовокзальная» в 23:20, обратно — в 00:01, сообщает «Киевпасстранс».

А маршруты нескольких троллейбусов №№ 18, 26, 28, 33, 41 ЗАКРЫВАЮТСЯ по ночам 24 и 25 мая (с 1:00 до 5:00) в связи с проведением аварийных работ на прогоновом строении путепровода по улице Дегтяревской. Последние отправления:

— №18 — с улицы Сошенко в направлении Майдана Незалежности в 23:20, обратно в 23:42;

- № 26 — с проспекта Свободы в направлении станции метро «Нивки» в 23:46, обратно — в 00:01;

- № 28 с просп. Свободы в направлении станции метро «Лукьяновская» в 23:37, обратно — в 23:30;

- № 33 с Минского массива в направлении Южного вокзала в 22:57, в обратном направлении — в 23:15.

- № 41 с улицы Тулузы в направлении станции метро «Святошин» в 00:26, в обратном направлении — в 00:05.

8 июнясостоятся мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей. Согласно распоряжению горгосадминистрации сбор намечен в 10:00 в парке имени Т. Шевченко, после этого с 11:00 участники с главами Церквей и религиозных организаций пройдут маршрутом: по бульвару Т. Шевченко, улицам Крещатик, М. Грушевского, площади Конституции. В период с 11:00 до 12:15 при необходимости перекроют указанные улицы для транспорта. Колонну будут сопровождать 10 автомобилей, и событие завершится на площади Конституции в 15:00.

Монтаж конструкций и оборудования будет проходить в парке Т. Шевченко 7 июня (с 18:00) до 09:00 8 июня, демонтаж — 8 июня (с 11:00 до 18:00); монтаж на площади Конституции 8 июня (с 08:00 до 11:00), демонтаж — 8 июня (с 15:00 до 20:00).

Напомним, что в Киеве 26 мая из-за «Пробега под каштанами» перекроют ряд улиц.

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