Жуткая смерть в больнице: онкобольную женщину насмерть раздавило аппаратом для лучевой терапии

Мир

Страшная трагедия произошла в российском городе Воронеже, в местном онкодиспансере. 51-летняя пациентка приехала на процедуры и погибла: ее раздавил аппарат для лучевой терапии. Во время лечения несчастную женщину по неустановленной пока причине зажало между столом и рабочей частью аппарата, так называемым коллиматором. Немедленно вытащить больную врачи не смогли; от боли она потеряла сознание, пережила клиническую смерть и вскоре скончалась, пишет издание «Вести Воронеж».

Официальная формулировка прокуратуры звучит пока расплывчато: произошло сдавливание, в результате которого пострадавшая получила тупые травмы груди и живота. По версии регионального департамента здравоохранения, сообщают, причиной произошедшего стал технический сбой в приборе.

Однако следователи уже возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Иначе говоря, стражи порядка не исключают врачебной ошибки или халатности.

Ситуация находится на контроле у губернатора, который уже поручил создать специальную комиссию с участием представителей общественности. Кроме того, на место выдвинулась передвижная лаборатория Росздравнадзора.

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