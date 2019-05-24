- 2:55 «Окно возможностей»: Курт Волкер прокомментировал встречи на инаугурации нового президента Украины
- 2:19 «Достала Рашка»: отравленный «Новичком» Скрипаль ожил и вышел на связь
- 1:50 Жуткая смерть в больнице: онкобольную женщину насмерть раздавило аппаратом для лучевой терапии
- 1:25 В Киеве в ночь на 24 и 25 мая изменится работа некоторых троллейбусов и трамвая
- 0:47 Авария в метро Москвы: три поезда вновь застряли в тоннеле
- 0:31 Интерпол вырвал 50 детей из рук педофилов
- 0:20 Некрепкое пиво и никаких суши: Супрун рассказала украинцам, как запастись витамином В1
- 23:52 Сериал с Зеленским заблокировали в РФ
- 23:36 В Индии завершились парламентские выборы, в которых проголосовали более 550 миллионов человек
- 23:35 Финляндия не пустила действующих чемпионов мира в полуфинал ЧМ по хоккею
Жуткая смерть в больнице: онкобольную женщину насмерть раздавило аппаратом для лучевой терапии
Страшная трагедия произошла в российском городе Воронеже, в местном онкодиспансере. 51-летняя пациентка приехала на процедуры и погибла: ее раздавил аппарат для лучевой терапии. Во время лечения несчастную женщину по неустановленной пока причине зажало между столом и рабочей частью аппарата, так называемым коллиматором. Немедленно вытащить больную врачи не смогли; от боли она потеряла сознание, пережила клиническую смерть и вскоре скончалась, пишет издание «Вести Воронеж».
Официальная формулировка прокуратуры звучит пока расплывчато: произошло сдавливание, в результате которого пострадавшая получила тупые травмы груди и живота. По версии регионального департамента здравоохранения, сообщают, причиной произошедшего стал технический сбой в приборе.
Однако следователи уже возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Иначе говоря, стражи порядка не исключают врачебной ошибки или халатности.
Ситуация находится на контроле у губернатора, который уже поручил создать специальную комиссию с участием представителей общественности. Кроме того, на место выдвинулась передвижная лаборатория Росздравнадзора.
Ранее «ФАКТЫ» писали о шокирующих реалиях российской больницы: семилетнего школьника трижды изнасиловали за три дня.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!