Топлес и в джинсах на голое тело: Седокова порадовала поклонников пикантным фото

Шоу-бизнес

Проживающая в РФ украинская певица Анна Седокова решила, похоже, заняться рекламой джинсов бренда своей подруги, бывшей участницы Дома-2, а теперь дизайнера Виктории Бони. Кроме того, Анна решила не упустить еще одну возможность покрасоваться своей аппетитной фигурой.

С целью она разместила в Instagram свое фото топлес, в джинсах, и сопроводила его надписью «Идеальные джинсы, как идеальный мужчина. Ты узнаешь его сразу».

Пользователи поддержали певицу: «Да, джинсы просто класс», «Капееец, вот это крууууть, такие же хочууу».

Также поклонники отметили красоту певицы и ее соблазнительные формы: «На идеальной девушке и джинсы сядут идеально», «Очаровательна», «У тебя такая шикарная фигура», «Аня! Не худейте! Все очень красиво», «Очаровательна», «У тебя такая шикарная фигура», «Что за женщина мечта такая».

Не обошлось, конечно, и без едких комментарий хейтеров.

«Скоро она в порнухах будет сниматься, по ходу уже готовиться», — написал один из них.

Но, похоже, Анна не намерена прислушиваться к его мнению. В одном из недавних постов она пространно написала, что «одна из самых больших ошибок, которую совершают люди — слушают советы других».

«Но ведь просто подумай, как мы даём эти самые советы? Основываясь на своём собственном опыте. Вот я считаю, вот у меня сейчас так или вот у меня был случай… Но нет двух одинаковых людей с абсолютно одинаковыми судьбами, формами, обстоятельствами, а это означает, что изначально в уравнении цифры совершенно другие. И если у подружки сработало, у мамы сработало, то у тебя может дать абсолютно противоположный эффект и любой совет — это изначально программирование на ошибку. Чужую ошибку», — написала звездочка.

«Я давно спрашиваю советы исключительно у себя. Я сажусь в пустой комнате. Закрываю глаза. Задаю себе вопрос: „Как ты считаешь стоит поступить, Аня? Что делает тебя счастливой?“ Ответ приходит незамедлительно», — резюмировала певица. Поэтому за ее психическое здоровье, вероятно, можно не опасаться.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Седокова хитро обошла запрет бывшего супруга и снялась с дочкой, которую ей запретили показывать.

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