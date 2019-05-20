«Это фиаско, братан»: Седокова располнела на диете и переходит к интервальному голоданию

Шоу-бизнес

Проживающую в РФ украинскую певицу Анну Седокову продолжает волновать проблема лишнего веса. Певица привыкла к тому, что раньше без особого труда поддерживала стройную фигуру. Но время идет, метаболизм замедляется… и артистке становится всё труднее держать себя в форме.

В одном из последних постов исполнительница призналась: с тех пор, как она пообещала похудеть, она набрала еще полтора килограмма. А ведь Анна была уверена, что быстро сбросит к лету лишнее и не будет стесняться носить обожаемые мини-биники. Но не тут-то было. Идея Седоковой обернулась фиаско.

«Ненавижу весы. Вот прямо считаю их худшим произведением человечества. Но вчера они как-то прокрались ко мне в номер. И я на них встала. Результат был плюс полтора килограмма от того веса, которого мне нужно было худеть. #этофиаскобратан», — иронично отметила Седокова.

Тем не менее, певица не теряет надежды вернуть тонкую талию. Анна объявила о том, что садится на новую диету, принцип которой построен на интервальном голодании.

«Итак, я на интервальном голодании с этого дня… Intermittent fasting (IF) — не диета, а больше образ жизни, но похудению он способствует. Методика не указывает, ЧТО нужно есть, она отвечает за время, она указывает КОГДА нужно есть. Ещё давно читала об этом в журнале, но не обратила внимания, а зря. В Америке ее уже давно практикуют, и даже есть приложение-таймер Zero, который устанавливаешь ты сам, в зависимости от своего распорядка дня, а оно рассчитывает твой следующий приём пищи так, чтобы добиться 13 или 16 часов голодания в сутки», — пишет певица.

Ранее сообщалось, что Анна сделала публичное признание о том, что у неё есть целлюлит и она считает себя «толстенькой». Этим она поделилась после того, как в Сеть попали снимки папарацци, сделанные во время её отдыха у бассейна в Турции. Седокова позже записала несколько видео, на которых у неё нет и намека на целлюлит, тем не менее, её эта история сильно зацепила и, похоже, заставила комплексовать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Седокова поделилась снимками с дочкой Моникой, которую ей запретили показывать.

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