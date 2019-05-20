- 3:55 Олег Газманов рассказал, почему не спит с женой в одной спальне
- 3:25 Учитесь, девчонки: Ева Герцигова в прозрачном наряде без нижнего белья заткнула за пояс молодых моделей
- 2:50 Жертва банды педофилов: девушку изнасиловали более ста мужчин
- 2:44 Очень хотела получать пенсию: женщина пять месяцев прятала в подвале труп своей матери
- 2:29 Потрясающий вид: Киев вошел в ТОП-10 городов с красивыми пейзажами
- 1:24 Брата Путина заподозрили в отмывании 230 млрд долларов
- 1:10 Шесть стран против: Совбез ООН окончательно заблокировал инициированное Россией обсуждение "языкового закона"
- 0:50 Ани Лорак снова беременна, — СМИ
- 23:51 Италия и Великобритания выиграли «битвы за жизнь» на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей
- 23:48 Президент Зеленский подписал свой первый указ
«Это фиаско, братан»: Седокова располнела на диете и переходит к интервальному голоданию
Проживающую в РФ украинскую певицу Анну Седокову продолжает волновать проблема лишнего веса. Певица привыкла к тому, что раньше без особого труда поддерживала стройную фигуру. Но время идет, метаболизм замедляется… и артистке становится всё труднее держать себя в форме.
В одном из последних постов исполнительница призналась: с тех пор, как она пообещала похудеть, она набрала еще полтора килограмма. А ведь Анна была уверена, что быстро сбросит к лету лишнее и не будет стесняться носить обожаемые мини-биники. Но не тут-то было. Идея Седоковой обернулась фиаско.
«Ненавижу весы. Вот прямо считаю их худшим произведением человечества. Но вчера они как-то прокрались ко мне в номер. И я на них встала. Результат был плюс полтора килограмма от того веса, которого мне нужно было худеть. #этофиаскобратан», — иронично отметила Седокова.
Тем не менее, певица не теряет надежды вернуть тонкую талию. Анна объявила о том, что садится на новую диету, принцип которой построен на интервальном голодании.
«Итак, я на интервальном голодании с этого дня… Intermittent fasting (IF) — не диета, а больше образ жизни, но похудению он способствует. Методика не указывает, ЧТО нужно есть, она отвечает за время, она указывает КОГДА нужно есть. Ещё давно читала об этом в журнале, но не обратила внимания, а зря. В Америке ее уже давно практикуют, и даже есть приложение-таймер Zero, который устанавливаешь ты сам, в зависимости от своего распорядка дня, а оно рассчитывает твой следующий приём пищи так, чтобы добиться 13 или 16 часов голодания в сутки», — пишет певица.
Ранее сообщалось, что Анна сделала публичное признание о том, что у неё есть целлюлит и она считает себя «толстенькой». Этим она поделилась после того, как в Сеть попали снимки папарацци, сделанные во время её отдыха у бассейна в Турции. Седокова позже записала несколько видео, на которых у неё нет и намека на целлюлит, тем не менее, её эта история сильно зацепила и, похоже, заставила комплексовать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Седокова поделилась снимками с дочкой Моникой, которую ей запретили показывать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...