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В РФ 15-летние школьницы пытались продать свою девственность за 600 тысяч рублей
Две подруги, 15-летние московские школьницы, выставили на продажу свою девственность. Они рассчитывали получить за свою невинность по 600 тысяч рублей (243 тысяч гривен) каждая, пишет КП.
Помочь подросткам реализовать план вызвался 18-летний бывший зэк, приезжий из Тамбовской области, с которым девочки познакомились в начале мая. Он стал искать покупателей и разместил пикантное предложение в Интернете.
К счастью, объявление попало на глаза полицейских. Под видом покупателей они связалась с уголовником и согласились на его условия. Интимное свидание было назначено на среду, 22 мая, в подмосковной Лобне. На встрече парня и повязали — его ждет новая «ходка».
«22 мая в городе Лобня мужчина был задержан в момент получения 1 миллиона 200 тысяч рублей. Именно в эту сумму он оценил интимные услуги двух несовершеннолетних девочек», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Школьниц также доставили в полицию. Девочки рассказали, что они учатся в одном классе, и одной из них около шести месяцев назад пришла в голову «гениальная» идея о заработке. Подруга ее поддержала. О своем плане они проговорились 18-летнему новому приятелю, который пообещал «организовать все в лучшем виде». Правда, миллионов он не получил и теперь «присядет» за сутенерство.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году очередная юная модель, 18-летняя итальянка Николь, выставила на интернет-аукцион свою девственность. Начинающая модель рассказал, что к решению продать девственность она пришла еще в 16 лет, когда узнала о том, что таким образом можно заработать много денег. Девушка, дождалась совершеннолетия и решила таким образом купить дом, а также оплатить учебу в престижном университете.
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