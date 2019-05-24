У половины украинцев могут забрать пенсии: как этого избежать

Украина

С каждым годом в Украине увеличивают необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет. Уже в 2027-м 45% украинцев не смогут получить выплату. Об этом пишет «Обозреватель».

Требование по минимальному стажу будут расти ежегодно на 12 месяцев до 2027 года. А так как часть украинцев вообще не платит никаких взносов и работает без оформления, то они и не смогут получать выплату в соответствии с правилом «Нет стажа — нет пенсии».

На данный момент около 30% украинцев не выполнило условия по стажу (в текущем году это 26 лет). То есть, 70% украинцев в возрасте 60 лет имеют от 27 лет стажа.

«В 2027-м требования по стажу увеличатся до 35 лет. Каждый год „норма“ увеличивается на 12 месяцев. И, если ситуация кардинально не изменится, то только 45% смогут получить свою пенсию вовремя», — говорится в статье.

Поэтому, чтобы заработать на пенсию, всю жизнь нужно работать официально.

«Если вам, к примеру, 31 год, но официально вы работаете всего пять, на пенсию вы сможете в лучшем случае выйти в 63 года. Чтобы вовремя получить выплату, уже через 10 лет нужно иметь как минимум 35 лет стажа. Такие нововведения предусмотрены уже принятой пенсионной реформы», — указывает автор статьи.

Еще один шанс быть с пенсией — докупить стаж. Сделать это можно по двум схемам.

Первая — для тех, кто опоздал, пенсионный возраст уже на носу, а стажа критически не хватает. В таком случае чиновники предлагают заплатить за те года, когда украинец официально не работал. Взамен этот период посчитают в стаж. Один месяц будет стоить 1863 грн (если покупать сейчас). А, например, за год придется заплатить 22 тыс. грн. Учитывая, что часть украинцев получает на пенсию около 1,5 тыс. грн, далеко не всем выгодно воспользоваться такой возможностью.

Вторая схема — один раз купить сразу два года (24 месяца), которые будут стоить при действующей минималке 44 тыс. грн. Стоимость месяца считается по формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два. То есть заплатив 44 тыс., можно будет получать пенсию на три года раньше (в 60 вместо 63 лет).

Также при нехватке стажа можно попытаться получать социальную помощь. Украинцы, которые после 60 лет не имеют никакого дохода и не заработали пенсию, могут оформить себе социальную помощь. Ее размер будут считать как прожиточный минимум (1497 грн) минус доход человека. Если нет никакого дохода (супруг или супруга не работают, не помогают дети), то социальная помощь будет равняться минимальной пенсии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», до конца текущего года в Украине запланировано три индексации пенсий. Первое состоялось в марте, следующие намечены на июль и декабрь. Летом надбавка составит 67 гривен, а в декабре — 74 гривны.

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