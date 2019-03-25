Срок выхода на пенсию отдаляется: в Украине введут ежегодное повышение пенсионного возраста

Украина

Кабинет министров Украины готовит проект, согласно которому возраст выхода на пенсию в Украине будет ежегодно повышаться. Именно за счет этого будет сокращен дефицит средств на счетах ПФУ, а пенсионерам обеспечат ежегодную индексацию пенсий.

В качестве подготовки к реализации данного проекта в 2018 году была внедрена пенсионная реформа, согласно которой роль пенсионного стажа была резко повышена.

Об этом сообщил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк со ссылкой на правительственный проект, пишет ГолосUA.

По мнению эксперта, принятие последних изменений в начислении пенсий подразумевает, что количество новых пенсионеров в стране будет снижаться с каждым годом.

«С прошлого года введена норма пенсионной реформы, которая резко, на 10 лет, повысила стаж необходимый для выхода на пенсию. Поэтому в ближайшие лет 10 в Украине очень мало людей будет выходить на пенсию», — заявил он.

Он уточнил, что уменьшение количества новых пенсионеров увеличит возможности Пенсионного фонда, вследствие чего пенсии действительно будут повышаться раз в полгода, как и обещали в правительстве. Таким образом, готовящийся к утверждению проект лежит в логике всех предыдущих социальных проектов Министерства социальной политики и Кабинета министров.

По словам эксперта, возможности Пенсионного фонда по индексации будут увеличиваться за счет физического уменьшения количества пенсионеров. Количество получателей пенсий будет уменьшаться, соответственно, возможности индексации пенсий по этой формуле, будут иметь место.

В декабре 2018 года во Всемирном банке заявили, что повышение пенсионного возраста в Украине является одним из решений вопроса с ростом дефицитом Пенсионного фонда. Эксперты банка заявили, что рекомендация относительно повышения возраста выхода на пенсию в Украине не снималась.

В Пенсионном фонде уточнили, что с 1 января 2019 года в Украине был увеличен минимальный стаж работы для получения права выхода на пенсию. Теперь для лиц, желающих выйти на пенсию в 63 года, необходимый стаж составляет от 16 до 26 лет, а те, кто минимум 15 лет платил ЕСВ, могут рассчитывать на выход на пенсию в 65 лет. Представители ПФУ отметили, что если 15 лет страхового стажа у украинца нет, то он не сможет рассчитывать на получение пенсии. В таком случае, он будет получать социальную помощь от правительства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине помимо мартовского повышения пенсии запланировано еще две индексации в июле и декабре.

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