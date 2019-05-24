Потоп на Закарпатье сняли с высоты птичьего полета: ужасающие кадры (фото, видео)

Происшествия

За минувшие несколько суток на Закарпатье выпала месячная норма осадков — около 120 мм. Из-за интенсивных дождей реки области вышли из берегов и затопили сотни дворов, гектары сельских угодий, разрушили несколько мостов и береговых. Об этом пишет ресурс Mukachevo.net.

«В городе Мукачево полноводная река Латорица вышла на поймы и приближается к человеческому жилью. А в Виноградовском в селе Большие Комяты, река Божава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай. Прогнозируют миллионные убытки», — говорится в сообщении.

В области повреждены 6 мостовых переходов, разрушены два моста, и 650 м береговых укреплений. Больше всего пострадали Иршавский, Хустский, Виноградовский, Тячевский, Перечинский и Воловецкий районы.

Кроме того, в притоке Ужа — реки Турья, возле села Турья Пасека зафиксировано превышение исторического максимум подъема воды — 349,8 см. До этого самый высокий уровень воды здесь фиксировался во время катастрофического паводка в 1998 году.

Вода продолжает подниматься, при этом львиная доля ливней снова ожидает Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы. Под угрозой частичного подтопления оказались города Перечин и Ужгород (правобережье). В Ужгороде подъем воды ожидается выше уровня паводка 1992 года, когда значительная часть правобережья была залита водой, а некоторые старые дома обрушились.

В то же время синоптики прогнозируют, что сегодня, 24 мая, день на Закарпатье будет облачным. Во второй половине дня начнется дождь c грозой, который начнется во второй половине дня и ослабнет к вечеру. Также возможно шквалистое усиление ветра 15−20 м/с.

Напомним, что вчера, 23 мая, в Закарпатской области в райцентре Воловец произошло ЧП — местный 5-классник, уйдя на перемене из школы посмотреть на реку, упал в воду. Быстрое течение подхватило его и понесло на глазах у людей. Очевидцы вызвали спасателей и сами пытались спасти ребенка, но, к сожалению, безуспешно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатье в связи с переливом паводковых вод, автодорогу Мукачево — Рогатин перекрыли на участке протяженностью 250 м. На дороге дежурит полиция, работают спасатели и сотрудники Бассейнового управления водных ресурсов «Тиса».

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