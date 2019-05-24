26.19 / 26.46 29.12 / 29.55
Киев: +19
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских спели на собственной свадьбе, вызвав восторг публики (фото)

8:15 24 мая 2019 1543
Потап и Настя Каменских
Инф. «ФАКТОВ»

Звезды шоу-бизнеса Потап и Настя Каменских спели на своей свадьбе. Фото их выступления в Instagram опубликовал известный телеведущий Владимир Остапчук.

В частности, они спели песни «Не пара», «Все пучком», «Ах эта свадьба».

На празднике также пели и артисты, которые были гостями. Так, среди выступавших известных артистов были Верка Сердючка, группа Mozgi и Тина Кароль, которая спела босиком.

Молодожены на свадьбе выглядели очень счастливыми.

Как писали «ФАКТЫ», 23 мая в киевском ресторане Fabius сыграли свою свадьбу украинские артисты Потап и Настя Каменских. На мероприятие съехались звездные гости.

Журналисты заметили там певицу Тину Кароль с менеджером Павлом Орловым, композитора Руслана Квинту с подругой Анастасией Кумейко (DJ NANA), телеведущую Полину Логинову с супругом актером Дмитрием Ступкой, крестную маму Каменских певицу Аллу Кудлай, fashion-фотографа Соню Плакидюк и многих других.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины