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Потап и Настя Каменских спели на собственной свадьбе, вызвав восторг публики (фото)
Звезды шоу-бизнеса Потап и Настя Каменских спели на своей свадьбе. Фото их выступления в Instagram опубликовал известный телеведущий Владимир Остапчук.
В частности, они спели песни «Не пара», «Все пучком», «Ах эта свадьба».
На празднике также пели и артисты, которые были гостями. Так, среди выступавших известных артистов были Верка Сердючка, группа Mozgi и Тина Кароль, которая спела босиком.
Молодожены на свадьбе выглядели очень счастливыми.
Как писали «ФАКТЫ», 23 мая в киевском ресторане Fabius сыграли свою свадьбу украинские артисты Потап и Настя Каменских. На мероприятие съехались звездные гости.
Журналисты заметили там певицу Тину Кароль с менеджером Павлом Орловым, композитора Руслана Квинту с подругой Анастасией Кумейко (DJ NANA), телеведущую Полину Логинову с супругом актером Дмитрием Ступкой, крестную маму Каменских певицу Аллу Кудлай, fashion-фотографа Соню Плакидюк и многих других.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..