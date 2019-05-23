Шоу-бизнес

Совет да любовь: как звезды шоу-бизнеса поздравляют Потапа и Настю с днем свадьбы (фото)

Потап наконец-то раскрыл интригу отношений с Настей Каменских, трогательно признавшись ей в любви в романтичном клипе «Константа», и подтвердил — свадьбе быть. В сети появились первые кадры, на которых Алексей Потапенко и Настя Каменских позируют в нарядах жениха и невесты.

Друзья и коллеги молодых, которые также хранили молчание, не выдавая секрет влюбленных, принялись активно поздравлять их в сети.

«Ура!» — написала под романтичным видео Оля Полякова. Вера Брежнева, Джамала, Светлана Тарабарова оставили под постом сердечки.

«Наконец-то» — порадовалась в комментариях Ольга Цибульская. «Поздравляю, Леха!», — вслед за ней отозвался Александр Пономарев.

«С днем вашего Счатья», — написал Артур Пирожков.

Надя Дорофеева опубликовала на своей странице короткое видео со словами «Ох!».

Пару также поздравили The Maneken и Тина Кароль.

Страница Насти в Instagram также пополняется поздравлениями. «Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни „Обіцяю“ и новый хит @realpotap"Константа», — написала певица под чувственными фото и видео. Напомним, в своей песне «Обіцяю» Настя ранее рассказала о чувствах к Потапу.

«Вы прекрасны! Счастья всегда», — присоединилась к поздравлениям Лилия Ребрик.

О романе Потапа и Насти говорили еще несколько лет назад, когда их вместе застукали во время отдыха на Кубе. Позже шоумен подтвердил, что развелся с женой Ириной Горовой, но отношения с Настей не комментировал. Пару часто видели вместе на мероприятиях и отдыхе.

В 2016 году Настя засветила колечко на безымянном пальце, что породило волну слухов о свадьбе. Ранее Каменских призналась, что не хотела бы видеть журналистов на торжестве.

«ФАКТЫ» также писали о деталях будущей свадьбы — где и когда пройдет торжество. Говорят, бывшая жена Потапа Ирина Горовая будет подружкой невесты.

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