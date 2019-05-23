- 17:29 Первыми строителями Одессы были запорожские казаки
- 17:05 Я против законопроекта о переносе запуска энергорынка, — Артур Мартовицкий
- 17:04 Самолет Москва — Симферополь вернули из-за буйного хулигана
- 16:56 Заявление Андрея Богдана о Конституции и Майдане вызвало негодование пользователей Facebook
- 16:52 Настя Каменских в день свадьбы с Потапом предстала в образе невесты
- 16:42 Под Мариуполем пограничники "разворовали блокпост": что произошло
- 16:34 Доля ДТЭК в поставках электроэнергии после покупки двух облэнерго не возросла, – эксперт
- 16:33 Беларусь никто не спасет: Лукашенко указали на серьезную проблему
- 16:31 «Челси» и «Арсенал» вернут шесть тысяч билетов на финал Лиги Европы
- 16:30 Как фейк об отъезде миссии МВФ из Украины отразился на курсе доллара и евро
Совет да любовь: как звезды шоу-бизнеса поздравляют Потапа и Настю с днем свадьбы (фото)
Потап наконец-то раскрыл интригу отношений с Настей Каменских, трогательно признавшись ей в любви в романтичном клипе «Константа», и подтвердил — свадьбе быть. В сети появились первые кадры, на которых Алексей Потапенко и Настя Каменских позируют в нарядах жениха и невесты.
Друзья и коллеги молодых, которые также хранили молчание, не выдавая секрет влюбленных, принялись активно поздравлять их в сети.
«Ура!» — написала под романтичным видео Оля Полякова. Вера Брежнева, Джамала, Светлана Тарабарова оставили под постом сердечки.
«Наконец-то» — порадовалась в комментариях Ольга Цибульская. «Поздравляю, Леха!», — вслед за ней отозвался Александр Пономарев.
«С днем вашего Счатья», — написал Артур Пирожков.
Надя Дорофеева опубликовала на своей странице короткое видео со словами «Ох!».
Пару также поздравили The Maneken и Тина Кароль.
Страница Насти в Instagram также пополняется поздравлениями. «Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни „Обіцяю“ и новый хит @realpotap"Константа», — написала певица под чувственными фото и видео. Напомним, в своей песне «Обіцяю» Настя ранее рассказала о чувствах к Потапу.
«Вы прекрасны! Счастья всегда», — присоединилась к поздравлениям Лилия Ребрик.
О романе Потапа и Насти говорили еще несколько лет назад, когда их вместе застукали во время отдыха на Кубе. Позже шоумен подтвердил, что развелся с женой Ириной Горовой, но отношения с Настей не комментировал. Пару часто видели вместе на мероприятиях и отдыхе.
В 2016 году Настя засветила колечко на безымянном пальце, что породило волну слухов о свадьбе. Ранее Каменских призналась, что не хотела бы видеть журналистов на торжестве.
«ФАКТЫ» также писали о деталях будущей свадьбы — где и когда пройдет торжество. Говорят, бывшая жена Потапа Ирина Горовая будет подружкой невесты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?