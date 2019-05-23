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Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
К киевскому ресторану Fabius, где отмечают свадьбу украинские артисты Потап и Настя Каменских, съехались звездные гости.
Журналисты заметили там певицу Тину Кароль с менеджером Павлом Орловым, композитора Руслана Квинту с подругой Анастасией Кумейко (DJ NANA), телеведущую Полину Логинову с супругом актером Дмитрием Ступкой, крестную маму Каменских певицу Аллу Кудлай, fashion-фотографа Соню Плакидюк, бизнес-партнера и друга Потапа продюсера Вадима Лисицу, продюсера Юрия Никитина с певицей Ольгой Горбачевой, телеведущего Владимира Остапчука с супругой Еленой Войченко.
Охранники запретили журналистам вести видео- и фотосъемку, вручив бумаги, что «ресторан является объектом частной собственности. А право частной собственности является нерушимым». Охрана заведения оцепила всю автостоянку колонной из машин, перекрыв доступ к входу. И, соответственно, доступ журналистам.
Ведущим торжества будет Юрий Горбунов, с которым молодожены живут по соседству, пишет «Комсомольская правда» в Украине".
Торжество проходит на летней террасе ресторана Fabius в Голосеевском районе Киева. Настя и Потап уже обменялись кольцами. Звездные гости засняли первый публичный поцелуй пары. Во время бракосочетания Настя сказала, что очень хочет иметь детей.
Как писали «ФАКТЫ», 23 мая Потап наконец-то раскрыл интригу отношений с Настей Каменских, трогательно признавшись ей в любви в романтичном клипе «Константа», и подтвердил — свадьбе быть.
Настя Каменских в день своей свадьбы опубликовала в Instagram новые фото, на которых предстала в образе невесты.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.