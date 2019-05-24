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Богдан о Медведчуке: мы не рассматриваем его в качестве переговорщика
Кум президента России Владимира Путина, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ. Об этом заявил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
«Насколько я знаю, ни Владимир Зеленский, ни я, никто из членов нашей команды с ним лично не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату, мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его переговорщиком со своей стороны — это их выбор», — подчеркнул Богдан.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Виктор Медведчук озвучил условия сделки, на которую Россия готова пойти с новым президентом Зеленским. Медведчук сказал, что если Зеленский примет условия Кремля, то Москва отдаст Киеву контроль над Донбассом, будет поставлять нашей стране дешевый газ и вливать средства в экономику.
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