Медведчук озвучил Зеленскому условия сделки с Путиным

Политика

Лоббирующий интересы Кремля по Донбассу оппозиционный политик и кум Путина Виктор Медведчук, который ранее в интервью Financial Times заявил о поддержке кандидата в президенты Владимира Зеленского, озвучил условия сделки, на которую Россия готова пойти с актером в случае его победы в избирательной гонке.

В интервью агентству Reuters Медведчук сказал, что если Зеленский примет условия Кремля, то Москва отдаст Киеву контроль над Донбассом, будет поставлять нашей стране дешевый газ и вливать средства в экономику.

По словам Медведчука, Путин хотел бы узнать больше о 41-летнем русскоязычном телевизионном комике Зеленском, у которого нет политического опыта, чтобы понять, можно ли с ним иметь дело. «У них нет никаких ожиданий в Москве, — цитирует Reuters Медведчука. — Они хотят посмотреть, что будет потом, кто будет в его (Зеленского) окружении, что он будет делать и с кем».

При этом в агентстве напомнили, что Кремль стремится избавиться от антироссийских санкций и потому может вернуть Украине Донбасс, но только на своих условиях. Как известно, они предполагают придание оккупированному ныне региону особого статуса в составе Украины, а также объявление амнистии боевикам. Об этих условиях, прописанных в Минских соглашениях, говорит и Медведчук. Чем это чревато для Украины, в интервью «ФАКТАМ» рассказывал народный депутат Дмитрий Тымчук.

Из слов Медведчука следует, что соглашение о мире на Донбассе на условиях Кремля может быть достигнуто «в течение нескольких месяцев» и реализовано на месте в течение «шести-восьми месяцев». Но любые переговоры по этому вопросу, подчеркнул кум Путина, должны вестись между Киевом, Москвой и главарями ОРДЛО.

Медведчук также сказал, что после окончания выборов в Украине «в качестве жеста доброй воли» Путин может быть готов освободить 24 военнопленных украинских моряка, которым на днях в России продлили срок ареста до 24 июля.

Reuters отмечает, что если Россия и пророссийские боевики отдадут Украине контроль над Донбассом, то некоторые страны ЕС могут согласиться на отмену санкций в отношении России. Однако ряд европейских государств одобрят ослабление санкций только в том случае, если Москва вернет Украине и Крым.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, на НСК «Олимпийский» состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

За три дня до повторного голосования Владимир Зеленский представил обществу свою команду, а Петр Порошенко в обращении к соотечественникам напомнил о планах Путина уничтожить Украину.

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