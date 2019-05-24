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Нас ждет белорусизация страны: журналист рассказал, чем Украине грозит мир с Россией
Мир с Россией сделает Украину ее колонией, похожей на современную Беларусь. Так считает известный журналист Павел Казарин.
«Выходит, например, партия Владимира Зеленского. Они говорят о том, что мы выносим на референдум вопрос, который приведет к миру, к процветанию, к открытию российского рынка для украинских товаров, который приведет к прекращению кровопролития, к тому, что мы уменьшим военный бюджет. За это проголосуют украинские обыватели откуда-нибудь из небольшого районного центра или областного центра, или из любого другого города? Конечно же, проголосуют в такой подаче, потому что если им объяснить, что на самом деле это сценарий, при котором, например, украинские реформы сворачиваются, место украинских олигархов занимают российские олигархи, которые куда более зубастые, у нас увеличивается политическая коррупция, происходит белорусизация страны, а российские колонии никогда не живут богаче, чем метрополия, то, возможно, под таким соусом избиратель не будет на этом референдуме голосовать за этот сценарий мирного соглашения», — говорит журналист, пишет «Апостроф».
По его мнению, первые шаги нового президента Украины Владимира Зеленского и инициатива по проведению референдума относительно переговоров с Россией, это «такая утрамбовка, вскапывание почвы под какой-то довольно безответственный сценарий мирных переговоров с Россией, за который политики, которые его будут предлагать, не хотят брать ответственность».
Более детально о политических прогнозах Казарина относительно президентства Владимира Зеленского читайте в материале «ФАКТОВ»: «Зеленскому не удастся „сшить“ страну, его избирателей ждет разочарование».
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».