Тереза Мэй со слезами объявила о своей отставке

Мир

В пятницу, 24 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке. Выйдя к журналистам на Даунинг-стрит, 10 (резиденция британских премьеров), она заявила, что сложит с себя полномочия 7 июня. Как уже сообщали «ФАКТЫ», уход Мэй с точностью до часа накануне предсказала газета The Times.

Выступление Мэй получилось эмоциональным. «Я сделала все, что могла. Все, чтобы убедить членов парламента поддержать договор о выходе Британии из состава ЕС. К сожалению, мне не удалось это сделать… Я глубоко сожалею и буду всегда испытывать сожаление из-за того, что я не смогла осуществить Brexit…» — на этих словах голос Мэй задрожал от волнения, в глазах появились слезы.

Терезе Мэй 62 года. Она была 76-м премьер-министром в истории Великобритании. Этот пост она заняла 13 июля 2016 года после отставки Дэвида Камерона. Он решил сложить с себя полномочия главы правительства после референдума о выходе Британии из ЕС, который состоялся в конце июня того же года. Большинство британцев проголосовали за развод с Брюсселем. Камерон, который был против выхода из состава ЕС, заявил, что уважает мнение избирателей, но выполнять его не будет.

Консервативная партия, находившаяся у власти, поручила тогда Терезе Мэй сформировать новое правительство. Новый премьер заявила, что видит своей главной задачей осуществить Brexit. Однако договор, который ее кабинет подписал в итоге с Брюсселем, трижды отклонила Палата общин — нижняя палата британского парламента.

Мэй несколько раз обращалась к руководству ЕС с просьбой об отсрочке Brexit. В итоге выход назначен теперь на 31 октября 2019 года. Но многие британцы не согласны с условиями развода с Брюсселем. Мэй утратила доверие не только избирателей, но и своих ближайших соратников по партии.

Отставка Терезы Мэй ставит теперь два острых вопроса. Кто займет ее место и каким будет Brexit в итоге, если он вообще состоится?

У консерваторов есть пока возможность избежать досрочных парламентских выборов. Для этого им нужно быстро определить преемника Мэй. Затем эту кандидатуру должна утвердить королева Елизавета II. Пока наиболее вероятным претендентом британские СМИ называют бывшего мэра Лондона и бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

Он как раз является сторонником «жесткого» развода с Брюсселем. Это означает, что Великобритания может выйти из состава ЕС без каких-либо условий в ближайшее время. Многие эксперты считают такой сценарий губительным для британской экономики, а также очень болезненным для экономики Евросоюза.

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