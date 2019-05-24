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В России няня убила ребенка, заставив его съесть 50 граммов соли (фото)
В Холмогорах Архангельской области России суд приговорил к 14 годам исправительной колонии 25-летнюю Яну Дейнеш. Женщина, работавшая няней, убила своего двухлетнего воспитанника, заставив его съесть кашу, в которую было добавлено 50 граммов соли, так как он «капризничал». мальчик плакал и пытался отвернуться, но «воспитательница» силой заталкивала ему в рот ложкой овсянку с солью. Доза оказалась смертельной. Малышу стало плохо, он потерял сознание и позже скончался в больнице.
«Ни одному человеку, даже взрослому, невозможно физиологически ее употребить. Речь идет об умышленном насильственном употреблении. И именно поэтому мы предлагали квалифицировать действия подсудимой как умышленное причинение смерти человеку, то есть убийство. Суд с нами согласился», — приводит слова Вадима Кучина, старшего прокурора уголовно-судебного отдела Прокуратуры Архангельской области издание Pomorie.ru.
Мальчик постоянно проживал у Дейнеш, так как мать не могла его воспитывать сама из-за загруженности по работе. Она оставила его у няни и уехала. Дейнеш (которая сама является матерью двух детей) и члены ее семьи издевались над малышом и часто избивали его. На суде Яна утверждала, что не хотела смерти ребенка.
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