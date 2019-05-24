Получит ли Украина кредит от МВФ: названы ключевые условия

Деньги

Вокруг визита в Украину миссии Международного валютного фонда в последние дни много слухов и пересудов. Несмотря на сообщения, что миссия покинула нашу страну, на самом деле она продолжает работать, хотя график был изменен. Напомним, что по результатам своей работы сотрудники миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

«На данный момент миссия Фонда находится в Украине и продолжает свою работу. Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению дальнейшего сотрудничества с Украиной. При этом Фонд не комментирует политических изменений в любой стране, в том числе и в Украине», — заявил директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джери Райс.

О важности дальнейшего сотрудничества с МВФ говорят представители не только украинской власти, но и международных финансовых организаций.

«Программа МВФ является отличной защитой для сохранения макроэкономической стабильности в стране и недопущения экономического кризиса. Мы считаем критически важным продолжить сотрудничество с МВФ в ближайшие три года. Поэтому мы призываем нового президента Украины сохранить это сотрудничество», — сообщила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Она также подчеркнула, что продолжение сотрудничества с ключевым кредитором Украины позволит открыть доступ к инвестициям в нашу страну.

«Всемирный банк не сможет дальше двигаться и предоставлять поддержку бюджету Украины, если Украина не останется в программе МВФ. Если же будет выполнение программы фонда, то это откроет доступ к другим кредитам», — отметила Сату Кахконен.

Стоит отметить, что от позиции МВФ зависят и европейские кредиты. Ведь одновременно с миссией МВФ в Украине работают представители Европейского союза, которые должны определиться с решением о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 млн евро. Кстати, одно из главных условий для получения денег от Евросоюза — продолжение сотрудничества с МВФ. Так что фактически оба кредита будут напрямую зависеть от того, что решат представители фонда.

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