- 15:49 Во что Украине обойдется указ Зеленского о роспуске Рады: названы цифры
- 15:46 "Хотел поприкалываться": в Виннице задержали мужчину, который колол женщин шприцами
- 15:37 Ротань объявил состав сборной Украины на мемориал Лобановского
- 15:29 К скандалу вокруг выступления в Одессе фанатки Путина привлекли Зеленского
- 15:20 Водитель не справился с управлением: в жутком ДТП погиб офицер ВСУ с позывным «Моряк»
- 15:20 Стали известны итоги заседания Синода ПЦУ
- 15:16 С Россией что-то случится: Гордон рассказал, когда Украина вернет Крым и Донбасс
- 15:16 В России школьник на последнем звонке напал на депутата из партии Путина
- 15:11 «Челси» — «Арсенал»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы
- 15:10 Какая нежная: Ани Лорак восхитила сеть соблазнительным фото
Горячая штучка: Тина Кароль показала откровенный снимок в белье (фото)
Популярная украинская певица Тина Кароль, которая редко балует поклонников откровенными образами, удивила неожиданным фото. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram провокационный черно-белый снимок, на котором позирует в нижнем белье.
Тина игриво улыбается на камеру, положив руку на живот. Кадр певица оставила без подписи.
Фото собрало уже более 60 тысяч лайков и комментариев. Поклонники восхищаются стройной фигуркой Тины и буквально засыпали ее комплиментами.
«Стоп! Такого я точно не ожидала», «словно, знаете: «чтобы понял, кого потерял», «какая худенькая, просто красавица», «Тина, мы сходим с ума от вас», — пишут под фото комментаторы.
Ранее Тина Кароль с группой «Бумбокс» выпустила первый совместный клип «Безодня».
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Анна Седокова порадовала поклонников очередным фото топлес.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...