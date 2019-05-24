Горячая штучка: Тина Кароль показала откровенный снимок в белье (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая редко балует поклонников откровенными образами, удивила неожиданным фото. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram провокационный черно-белый снимок, на котором позирует в нижнем белье.

Тина игриво улыбается на камеру, положив руку на живот. Кадр певица оставила без подписи.

Фото собрало уже более 60 тысяч лайков и комментариев. Поклонники восхищаются стройной фигуркой Тины и буквально засыпали ее комплиментами.

«Стоп! Такого я точно не ожидала», «словно, знаете: «чтобы понял, кого потерял», «какая худенькая, просто красавица», «Тина, мы сходим с ума от вас», — пишут под фото комментаторы.

Ранее Тина Кароль с группой «Бумбокс» выпустила первый совместный клип «Безодня».

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Анна Седокова порадовала поклонников очередным фото топлес.

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