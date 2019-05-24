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Экс-глава Генштаба ВСУ Замана вышел на свободу (фото, видео)
Бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимир Замана, которого подозревали в госизмене и развале украинской армии, вышел из СИЗО на свободу.
Апелляционный суд отменил решение Печерского суда Киева и освободил генерала.
Фото и видео освобождения генерал опубликовал у себя в Facebook.
«Вот и финал», — написал он.
Многие поддержали генерала. Под постом появились такие комментарии:
«Хотелось бы, чтобы еще заказчики уголовного преследования и ареста Заманы В.М. оказались за той же самой решеткой».
«Пане генерал, з перемогою!!! Тепер нехай ваші юристи попрацюють над тим, щоб прокурворів відправити на лавку підсудних».
«Генерал Замана потрібен Українській Армії! Це порядна людина!».
Напомним, генерал Замана публично обвинял руководство Украины, которое допустило в 2014 году сдачу Крыма.
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