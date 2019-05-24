Экс-глава Генштаба ВСУ Замана вышел на свободу (фото, видео)

Общество

Бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимир Замана, которого подозревали в госизмене и развале украинской армии, вышел из СИЗО на свободу.

Апелляционный суд отменил решение Печерского суда Киева и освободил генерала.

Фото и видео освобождения генерал опубликовал у себя в Facebook.

«Вот и финал», — написал он.

Многие поддержали генерала. Под постом появились такие комментарии:

«Хотелось бы, чтобы еще заказчики уголовного преследования и ареста Заманы В.М. оказались за той же самой решеткой».

«Пане генерал, з перемогою!!! Тепер нехай ваші юристи попрацюють над тим, щоб прокурворів відправити на лавку підсудних».

«Генерал Замана потрібен Українській Армії! Це порядна людина!».

Напомним, генерал Замана публично обвинял руководство Украины, которое допустило в 2014 году сдачу Крыма.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter