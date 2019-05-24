К скандалу вокруг выступления в Одессе фанатки Путина привлекли Зеленского

Украина

Руководство ночного клуба в Одессе, в котором на поздний вечер пятницы, 24 мая, запланировано выступление российской певицы Елены Темниковой, обратилось с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло после того, как проукраинские активисты в Одессе пригрозили сорвать концерт «путинской фанатки» в клубе «Ибица».

Так, лидер организации «Уличный фронт» Демьян Ганул заявил, что активисты готовы к решительным действиям, если региональное управление СБУ, в которое он обратился с заявлением, не примет меры по отмене концерта.

Текст открытого письма президенту от руководства клуба Ibiza Beach Club выложен на официальной странице заведения в сети Fecebook:

«Сегодня 24.05.2019 состоится сезонное открытие клуба Ibiza Beach Club в г. Одесса. На открытие клуба нами была приглашена артистка Елена Темникова. В течение последних лет она регулярно гастролировала в Киеве и Одессе с концертами. Перед приглашением данной артистки на открытие Ibiza Beach Club, администрацией клуба, согласно действующему законодательству Украины, был дан официальный запрос в СБУ о возможности приезда Елены Темниковой в Украину. СБУ прислали официальный ответ, что запрета на въезд артистки в Украину нет.

На сегодняшний день мы владеем подтвержденной информацией, что Гресько Юрий Петрович, первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины, дал устное незаконное распоряжение пограничной службе Украины не впускать Елену Темникову на территорию Украины.

Владимир Александрович, обращаемся к Вам с просьбой о восстановлении законности и реализации наших конституционных прав на работу и конституционных прав людей на отдых, с просьбой о прекращении незаконного давления чиновников на свободы граждан Украины".

В свою очередь лидер организации «Уличный фронт» Демьян Ганул так отреагировал на открытое письмо:

«Все равно сегодня в 21:30 идем в клуб „Ибица“, чтобы сказать решительное „НЕТ“ выступлениям фанатов Путина!!!»

Отмечается, что разрешение на въезд Темниковой в Одессу, на которое ссылается в обращении к президенту Украины руководство Ibiza Beach Club, датировано февралем 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд наказал «волчицу», которая пыталась сорвать выступление Олега Винника в Одессе.





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