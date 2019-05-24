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Лэнс Армстронг поразил откровением по поводу допинга
Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг, семь раз в своей карьере выигрывавший самую престижную многодневку «Тур де Франс», откровенно рассказал о применении допинга, из-за которого его пожизненно дисквалифицировали и лишили всех ранее завоеванных трофеев.
«Мы делали то, что должны были делать для победы. Это было незаконно, но я бы не стал ничего менять, даже потеряв кучу денег и упав из князей в грязи. Ничего бы не поменял. Я бы остался верен своему образу действий.
Точнее, я бы поменялся, но лишь в нескольких аспектах. Во-первых, я не стал бы менять уроки, которые усвоил. А я бы не смог их выучить, если бы действовал по-другому. Меня не стали бы преследовать и наказывать, веди я себя иначе. Если бы я просто пил допинг и молчал, ничего бы не случилось. А я выпрашивал, предлагал им поймать меня. Это была легкая цель", — приводит слова 47-летнего спортсмена, в конце 90-х поборовшего рак, издание NBC Sports.
Отметим, что Армстронг трижды покидал профессиональный спорт — в 1996-м, когда у него диагностировали рак яичек с метастазами, в 2005-м и окончательно в 2012-м, когда был дисквалифицирован за употребление допинга. Лэнс был лишен семи титулов победителя «Тур де Франс», а также бронзовой медали Олимпиады-2000 в Сиднее.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российского бойца UFC дисквалифицировали пожизненно.
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