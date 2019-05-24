Украина

Наемник из бригады «Призрак» на камеру признал, что Россия вооружает боевиков «ДНР» и «ЛНР»

Боевики так называемой «ЛНР» все чаще прямым текстом признаются, кто на самом деле поставляет им современное оружие. На видео с участием комбата бригады «Призрак» Алексея Маркова, появившееся в сети, обратил внимание украинский блогер Денис Казанский.

«Комбат» нимало не таясь, говорит в интервью, что в степях Донбасса неоткуда взять запчасти и оружие, поэтому получать его приходится при помощи «товарищей из Москвы».

При этом Казанский напоминает, что совсем недавно в Донецке появился памятник «командиру» Олегу Мамиеву, который приехал убивать украинцев из Северной Осетии.

«Оригинальное интервью Маркова уже удалили. С опозданием недоумки поняли, что выложили компромат сами на себя. Но в интернете ничего никуда не исчезает, так что благодаря комбату „Призрака“ Украина получила очередное доказательство российской агрессии и очередной аргумент в международных судах», — констатирует блогер.

Напомним, в сети жестко ответили матери убитого боевика Константина Панфилова из Ростова (Россия) который поехал убивать украинцев на Донбасс, «защищая Россию». А российская правозащитница опубликовала в сети фото с малой родины осужденного в Украине за терроризм россиянина.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter