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Ястремская вышла в финал турнира во Франции (видео)
Продолжает успешное выступление на престижном турнире в Страсбурге (Франция) с общим призовым фондом 250 тысяч долларов украинская теннисистка Даяна Ястремская (42-я позиция в мировом женском рейтинге).
В полуфинале наша соотечественница встречалась с белоруской Ариной Соболенко, занимающей 11-ю строчку в списке лучших теннисисток мира. Ранее соперницы пересекались на корте лишь один раз, в сентябре 2017-го в Санкт-Петербурге, и тогда украинка оказалась сильнее — 3:6, 7:5, 6:1.
На этот раз Даяне хватило двух сетов, чтобы справиться с опытной Соболенко. Выиграв три гейма на подачах соперницы, наша соотечественница за 80 минут уверенно справилась с белоруской — 6:4, 6:4.
За выход в финал Ястремская, 15 мая отпраздновавшая свое 19-летие, заработала 17 258 долларов призовых. За почетный трофей, который может стать третьим серии WTA в карьере Даяны, украинка поборется с победительницей французского противостояния Хлоэ Паке (223-я) — Каролин Гарсия (24-я).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская вышла в полуфинал турнира во Франции.
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