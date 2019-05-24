Ястремская вышла в финал турнира во Франции (видео)

Спорт

Продолжает успешное выступление на престижном турнире в Страсбурге (Франция) с общим призовым фондом 250 тысяч долларов украинская теннисистка Даяна Ястремская (42-я позиция в мировом женском рейтинге).

В полуфинале наша соотечественница встречалась с белоруской Ариной Соболенко, занимающей 11-ю строчку в списке лучших теннисисток мира. Ранее соперницы пересекались на корте лишь один раз, в сентябре 2017-го в Санкт-Петербурге, и тогда украинка оказалась сильнее — 3:6, 7:5, 6:1.

На этот раз Даяне хватило двух сетов, чтобы справиться с опытной Соболенко. Выиграв три гейма на подачах соперницы, наша соотечественница за 80 минут уверенно справилась с белоруской — 6:4, 6:4.

За выход в финал Ястремская, 15 мая отпраздновавшая свое 19-летие, заработала 17 258 долларов призовых. За почетный трофей, который может стать третьим серии WTA в карьере Даяны, украинка поборется с победительницей французского противостояния Хлоэ Паке (223-я) — Каролин Гарсия (24-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская вышла в полуфинал турнира во Франции.

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