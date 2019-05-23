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Ястремская вышла в полуфинал турнира во Франции (видео)
18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 42-ю строчку в мировом теннисном рейтинге, вышла в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция) с призовым фондом 250 тысяч долларов.
На пути в четверку сильнейших соперницей нашей соотечественницы была француженка Фиона Ферро (88-я). Даяна очень сильно провела поединок, и даже несмотря на семь двойных ошибок, допущенных на своих подачах, смогла добиться легкой победы в двух сетах — 6:1, 6:3.
За выход в полуфинал Ястремская заработала 9 274 долларов призовых и на следующем этапе встретится с победительницей пары Моника Пуиг (Пуэрто Рико, 61-я) — Арина Соболенко (Беларусь, 11-я).
К слову, в другом четвертьфинале играет еще одна украинка, 16-летняя Марта Костюк — наша юная соотечественница противостоит 24-й ракетке мира француженке Каролин Гарсии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 16-летняя Костюк обыграла на престижном турнире теннисистку из топ-50.
Фото Jimmie 48
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