Спорт

Ястремская вышла в полуфинал турнира во Франции (видео)

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 42-ю строчку в мировом теннисном рейтинге, вышла в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция) с призовым фондом 250 тысяч долларов.

На пути в четверку сильнейших соперницей нашей соотечественницы была француженка Фиона Ферро (88-я). Даяна очень сильно провела поединок, и даже несмотря на семь двойных ошибок, допущенных на своих подачах, смогла добиться легкой победы в двух сетах — 6:1, 6:3.

За выход в полуфинал Ястремская заработала 9 274 долларов призовых и на следующем этапе встретится с победительницей пары Моника Пуиг (Пуэрто Рико, 61-я) — Арина Соболенко (Беларусь, 11-я).

К слову, в другом четвертьфинале играет еще одна украинка, 16-летняя Марта Костюк — наша юная соотечественница противостоит 24-й ракетке мира француженке Каролин Гарсии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 16-летняя Костюк обыграла на престижном турнире теннисистку из топ-50.

Фото Jimmie 48

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