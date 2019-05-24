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- 16:51 Прорабатываются два варианта: у Зеленского рассказали о переезде АП с Банковой
Прорабатываются два варианта: у Зеленского рассказали о переезде АП с Банковой
Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского не оставляет идею переезда его офиса с Банковой и в настоящее время прорабатываются два варианта переезда. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, для осуществления идеи переезда необходимо решить несколько важных проблем, среди которых самым главным является обеспечение секретности передачи данных и их хранения.
«Мы занимаемся этим. Есть много нюансов по переезду: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда», — сказал он в интервью НВ.
Тем не менее он подчеркнул, что переезд обязательно состоится, и уже в 2019 году.
Напомним, начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей объяснил, как переезд главы государства из правительственного квартала может отразиться на обеспечении его безопасности.
А бывший глава Администрации президента Дмитрий Шимкив оценил будущий переезд в десятки миллионов долларов.
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