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Досрочные выборы в Раду: ЦИК опубликовала расценки
Центральная избирательная комиссия опубликовала реквизиты своего специального счета для зачисления денежного залога от кандидатов в народные депутаты, которые намерены принять участие во внеочередных парламентских выборах 21 июля.
Получатель средств — Центральная избирательна комиссия, код получателя (ЕДРПОУ): 21 661 450, счет: 37 318 027 000 016, банк получателя: Государственная казначейская служба Украины, код банка получателя (МФО): 820 172, назначение платежа — денежный залог кандидата в народные депутаты Украины
Размер денежного залога для партий, выдвинувших избирательный список кандидатов в общегосударственном округе — 4173 тысяч гривен, для партий и для отдельных кандидатов в одномандатном округе — 41 730 гривен.
Напомним, в пятницу, 24 мая, стартовала избирательная кампания — президентским указом досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. Выборы будут проводиться по смешанной системе — в одномандатных округах и в общегосударственном многомандатном округе.
При этом в Верховном суде зарегистрировано несколько исков о признании незаконным указа президента о досрочном роспуске Рады.
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