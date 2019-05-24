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Украина

Зеленский и котята: участница популярного кулинарного телешоу похвасталась новым тату (фото)

21:25 24 мая 2019 207
Рузанна Щербина и Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Кулинар Рузанна Щербина, известная по участию в телешоу «Король десертов», сделала себе новую «политическую» татуировку. Рисунок представляет собой изображение нового президента Украины Владимира Зеленского, который держит в руках трех котят.

Фото Рузанны Щербины

Она также опубликовала свое фото в «компании» нового президента.

Как известно, ранее Щербина, недавно переехавшая в Киев, набила на руке портрет мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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