Зеленский и котята: участница популярного кулинарного телешоу похвасталась новым тату (фото)

Украина

Кулинар Рузанна Щербина, известная по участию в телешоу «Король десертов», сделала себе новую «политическую» татуировку. Рисунок представляет собой изображение нового президента Украины Владимира Зеленского, который держит в руках трех котят.

Фото Рузанны Щербины

Она также опубликовала свое фото в «компании» нового президента.

Как известно, ранее Щербина, недавно переехавшая в Киев, набила на руке портрет мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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