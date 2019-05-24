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Неожиданный выбор: кому признался в любви "Холостяк"
Избранницей Холостяка стала 20-летняя киевлянка Даша
Состоялся финал девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ). Три месяца участницы сражались за сердце известного украинского журналиста Никиты Добрынина. Запись финала проекта прошла в Италии. Никите предстояло окончательно решить, кого же он выберет себе в спутницы — Лилю или Дашу.
Оба последних свидания стали очень эмоциональными. Девушки не скрывали, что влюблены в Никиту.
- Я буду прислушиваться к своему сердцу и интуиции, — сказал Холостяк перед последней церемонией. — Девушки признались мне в своих чувствах практически одновременно. Я готов принимать и дарить любовь.
— Я благодарна за все эмоции, которые испытала на проекте, — сказала Даша.
— Мне хочется верить, что это история моя, — сказала Лиля перед решающей встречей.
- Я не хочу отпускать свою избранницу до конца своих дней, — сказал Никита.
- Я помню каждый наш поцелуй, единственное, о чем жалею — надежда, которую дал тебе, — сказал Никита, обращаясь к Лиле. — Прости.
— Я хотел бы чувствовать и дальше это «мы», но это невозможно без кольца, — сказал Никита, обращаясь к Даше. — Ты примешь его?
- Да, конечно, — ответила девушка.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» участница София рассказала о участии в проекте.
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