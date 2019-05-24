Неожиданный выбор: кому признался в любви "Холостяк"

Шоу-бизнес

Избранницей Холостяка стала 20-летняя киевлянка Даша

Состоялся финал девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ). Три месяца участницы сражались за сердце известного украинского журналиста Никиты Добрынина. Запись финала проекта прошла в Италии. Никите предстояло окончательно решить, кого же он выберет себе в спутницы — Лилю или Дашу.

Оба последних свидания стали очень эмоциональными. Девушки не скрывали, что влюблены в Никиту.

- Я буду прислушиваться к своему сердцу и интуиции, — сказал Холостяк перед последней церемонией. — Девушки признались мне в своих чувствах практически одновременно. Я готов принимать и дарить любовь.

— Я благодарна за все эмоции, которые испытала на проекте, — сказала Даша.

— Мне хочется верить, что это история моя, — сказала Лиля перед решающей встречей.

- Я не хочу отпускать свою избранницу до конца своих дней, — сказал Никита.

- Я помню каждый наш поцелуй, единственное, о чем жалею — надежда, которую дал тебе, — сказал Никита, обращаясь к Лиле. — Прости.

— Я хотел бы чувствовать и дальше это «мы», но это невозможно без кольца, — сказал Никита, обращаясь к Даше. — Ты примешь его?

- Да, конечно, — ответила девушка.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» участница София рассказала о участии в проекте.

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