Невероятная сила воли: женщина без рук научилась управлять самолетом (видео)

Мир

36-летняя жительница штата Аризона (США) Джессика Кокс — женщина уникальная сразу по нескольким параметрам. Прежде всего, она стала жертвой расстройства под названием амелия, являющегося настолько редким, что врачи даже не знают, сколько в Америке вообще людей этим дефектом. Из-за расстройства Джессика появилась на свет вообще без рук, пишет ABC.

Однако она отказывалась играть традиционную роль инвалида и решила заниматься профессией, которая вроде бы исключает возможность подобного дефекта. В 2005 году Джессика начала тренировки в качестве пилота самолета, штурвал которого она держала ногами. В октябре 2008 года Джессика получила разрешение на управление легким самолетом с одним двигателем.

Впрочем, пилотирование самолета стало последним занятием в жизни Джессики, которое она освоила при помощи ног. До этого удивительная женщина смогла приспособить свои ноги для выполнения практически всех повседневных дел. Кроме того, она научилась играть ими на пианино, управлять автомобилем, стать сертифицированным дайвером и даже получить чёрный пояс по тхэквондо. Всякий раз, когда Джессика сообщала своим родным и знакомым о своем новом увлечении, то слышала в ответ, что без рук этим заниматься невозможно. Однако через некоторое время люди убеждались в том, что они неправы, а сила воли способна творить чудеса.

Хотя официальная медицина это не подтвердила, у Джессики, вероятней всего, наблюдается редкое расстройство под названием амелия, при котором отсутствует одна или обе руки. Причина расстройства неизвестна, но установлено, что на определенной стадии развития у плода не формируются конечности. Обычно это происходит в период между 24 и 36-м днем после оплодотворения. Неизвестно, как много людей имеют этаже расстройство, поскольку большинство его жертв умирает еще в утробе матери или сразу после родов. Амелия может быть изолированным пороком развития, но может быть связана и с другими деформациями в 50% случаев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США невеста без рук и ног не только дошла до алтаря, но и станцевала с женихом.

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