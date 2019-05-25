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Град расчищали лопатами: фото и видео последствий непогоды под Тернополем
Пока Закарпатье борется с последствиями паводка, погода принесла неприятные сюрпризы и другим областям. Город Збараж Тернопольской области 24 мая засыпало градом. Осадки были настолько сильными, что стихия оставила за собой настоящие «сугробы» на улицах.
Жителям пришлось расчищать белые завалы лопатами.
Стихия остро выявила городскую проблему старых и не почищенных вовремя ливнестоков. Застигнутые дождем автомобили плыли по улицам как по рекам.
После дождя и града в городе подтопило пять частных домов и территорию рядом с ними. Бригаде спасателей пришлось выезжать на место ЧП с мотопомпой. Откачивали воду около пяти часов.
Напомним, вероятность града высока еще и 25−26 мая. Ожидаются дожди с грозами, усиление ветра.
Фото MNSTERNOPIL/Facebook, Світлана Боднар/Facebook, Пfвло Житко/Facebook
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