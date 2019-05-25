- 13:15 Не хотел опозориться перед девушкой: в Киеве подросток утонул в озере
- 12:51 «Я влюбился»: все подробности финала шоу «Холостяк»
- 12:37 Стал известен обладатель «Золотой бутсы»-2019
- 12:35 У Зеленского наметился зарубежный визит: куда пригласили президента
- 12:22 Плоггинг: очищаем планету и сжигаем лишние калории
- 11:54 В Севастополе произошел пожар в дельфинарии: детали, фото и видео с места ЧП
- 11:30 Настя Каменских и Потап отправились в свадебное путешествие: появились фото и видео
- 11:06 День Киева: красивые открытки и поздравления с праздником
- 10:16 Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн
- 9:57 «Динамо» — «Львов»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины
Стал известен обладатель «Золотой бутсы»-2019 (фото, видео)
Обладателем «Золотой бутсы» лучшего голеадора европейских чемпионатов по итогам финишировавшего сезона третий раз подряд и шестой в истории стал 31-летний форвард «Барселоны» Лионель Месси (мировой рекорд: Криштиану Роналду может похвастаться четырьмя «Золотыми бутсами»).
В сезоне-2018/2019 аргентинец забил в Ла Лиге 36 мячей и с 72 очками (в топ-5 европейских чемпионатах коэффициент — 2) опередил в борьбе за награду 20-летнего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе (33 гола, 66 баллов) и 36-летнего ветерана итальянской «Сампдории» Фабио Квальяреллу (26 мячей в итальянской серии А без учета воскресного матча с «Ювентусом»).
По случаю успеха своего бомбардира «Барселона» опубликовала фото лидера команды со всеми его «Золотыми бутсами» (Лионелю не было равных в 2010-м — 34 мяча, 2012-м — 50, 2013-м — 46, 2017-м — 37, 2018-м — 34 и 2019 годах — 36). «Лесси, 36 голов в Ла Лиге = Золотая бутса 18/19. Поздравляем, Лео», — гласит подпись под снимком.
@LaLigaEN #GoldenShoe 18/19— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 мая 2019 г.
pic.twitter.com/Gd7OYIb2zs
Все 36 голов Лионеля Месси в чемпионате Испании-2018/2019
Кстати, в субботу, 25 мая, Лионель Месси может завоевать еще один трофей, если в составе «Барселоны» обыграет в финале Кубка Испании «Валенсию».
Многократные обладатели «Золотой бутсы»:
6 раз — Лионель Месси (Аргентина, 2010, 2012, 2013, 2017--2019);
4 — Криштиану Роналду (Португалия, 2008, 2011, 2014, 2015);
2 — Эусебиу (Португалия, 1968, 1973);
2 — Герд Мюллер (ФРГ, 1970, 1972);
2 — Дуду Джоржеску (Румыния, 1975, 1977);
2 — Фернанду Гомеш (Португалия, 1983, 1985);
2 — Алли Маккойст (Шотландия, 1992, 1993);
2 — Марио Жардел (Бразилия, 1999, 2002);
2 — Тьерри Анри (Франция, 2004, 2005);
2 — Диего Форлан (Уругвай, 2005, 2009);
2 — Луис Суарес (Уругвай, 2014, 2016).
Кстати, в 1986 году на завоевание «Золотой бутсы» претендовал украинский футболист Олег Протасов. Но в последнем матче сезона его опередил легендарный голландский нападающий «Аякса» Марко ван Бастен, и форварду «Днепра» досталась «Серебряная бутса».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси купил себе iPhone и покрыл его золотом.
Фото ФК «Барселона»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...