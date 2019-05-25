Стал известен обладатель «Золотой бутсы»-2019 (фото, видео)

Спорт

Обладателем «Золотой бутсы» лучшего голеадора европейских чемпионатов по итогам финишировавшего сезона третий раз подряд и шестой в истории стал 31-летний форвард «Барселоны» Лионель Месси (мировой рекорд: Криштиану Роналду может похвастаться четырьмя «Золотыми бутсами»).

В сезоне-2018/2019 аргентинец забил в Ла Лиге 36 мячей и с 72 очками (в топ-5 европейских чемпионатах коэффициент — 2) опередил в борьбе за награду 20-летнего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе (33 гола, 66 баллов) и 36-летнего ветерана итальянской «Сампдории» Фабио Квальяреллу (26 мячей в итальянской серии А без учета воскресного матча с «Ювентусом»).

По случаю успеха своего бомбардира «Барселона» опубликовала фото лидера команды со всеми его «Золотыми бутсами» (Лионелю не было равных в 2010-м — 34 мяча, 2012-м — 50, 2013-м — 46, 2017-м — 37, 2018-м — 34 и 2019 годах — 36). «Лесси, 36 голов в Ла Лиге = Золотая бутса 18/19. Поздравляем, Лео», — гласит подпись под снимком.

Все 36 голов Лионеля Месси в чемпионате Испании-2018/2019

Кстати, в субботу, 25 мая, Лионель Месси может завоевать еще один трофей, если в составе «Барселоны» обыграет в финале Кубка Испании «Валенсию».

Многократные обладатели «Золотой бутсы»:

6 раз — Лионель Месси (Аргентина, 2010, 2012, 2013, 2017--2019);

4 — Криштиану Роналду (Португалия, 2008, 2011, 2014, 2015);

2 — Эусебиу (Португалия, 1968, 1973);

2 — Герд Мюллер (ФРГ, 1970, 1972);

2 — Дуду Джоржеску (Румыния, 1975, 1977);

2 — Фернанду Гомеш (Португалия, 1983, 1985);

2 — Алли Маккойст (Шотландия, 1992, 1993);

2 — Марио Жардел (Бразилия, 1999, 2002);

2 — Тьерри Анри (Франция, 2004, 2005);

2 — Диего Форлан (Уругвай, 2005, 2009);

2 — Луис Суарес (Уругвай, 2014, 2016).

Кстати, в 1986 году на завоевание «Золотой бутсы» претендовал украинский футболист Олег Протасов. Но в последнем матче сезона его опередил легендарный голландский нападающий «Аякса» Марко ван Бастен, и форварду «Днепра» досталась «Серебряная бутса».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси купил себе iPhone и покрыл его золотом.

Фото ФК «Барселона»

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