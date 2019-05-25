Украина

Морской трибунал огласил решение по иску Украины к России

Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) принял решение по поводу украинских моряков, захваченных россиянами в Черном море 25 ноября 2018 года.

Трибунал потребовал от России освободить украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Также от Москвы требуется освободить 24 пленных украинских моряков.

Адвокат Илья Новиков, участвующий в защите моряков в суде, сообщил, что решение было принято 19-ю голосами «за». Против был только судья от России.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль подтвердила, что трибунал послал четкий сигнал России о недопустимости нарушения морской конвенции.

«Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву», — прокомментировала Зеркаль решение трибунала.

В МИД Украины ожидают, что хоть Россия и отказалась прибыть на заседание трибунала, но решение судей выполнит. «В подобном деле — Arctic Sunrise — Россия также не участвовала, но быстро освободила людей», — напомнила замминистра.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские суда сначала атаковали, а затем захватили украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Моряки уже полгода находятся в СИЗО в Москве. Их хотят судить за незаконное пересечение российской границы, хотя суда были задержаны в нейтральных водах Черного моря.

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