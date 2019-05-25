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Украина

Полгода в плену Кремля: на Майдане устроили акцию в поддержку украинских моряков (фото, видео)

14:24 25 мая 2019 27
моряки акция на майдане
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева на Майдане организовали акцию в поддержку пленных украинских моряков. Уже полгода — с 25 ноября 2018 года — экипаж «Никополя», «Бердянска» и «Яны Капу» находится в плену у россиян. В Москве не хотят признавать украинских моряков военнопленными и хотят их судить как нарушителей границы.

кораблики

Чтобы поддержать пленников Кремля, украинцы принесли к стеле Независимости синие и желтые кораблики.

майдан

Также на Майдане состоялся митинг в защиту 24 моряков.

майдан

В Украине надеются, что освободить моряков поможет решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Вердикт был вынесен 25 мая. Трибунал 19 голосами «за» поддержал позицию Украины.

Напомним, после захвата украинских моряков в Черном море Украина открыла расследование против российских военных, причастных к атаке на корабли, а также подала иск в Международный морской трибунал ООН.

Фото Антон Малеєв/Facebook, Lena Pylskaya/Facebook, Владимир Фльонц/Facebook

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