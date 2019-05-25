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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
В субботу, 1 июня, на домашней арене мадридского «Атлетико» состоится второй в истории «английский» финал Лиги чемпионов. После дуэли «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в московских «Лужниках» в 2008-м на сей раз трофей оспорят «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» (начало поединка — в 22:00).
За более чем 60-летнюю историю существования еврокубков ранее соперники пересекались друг с другом на международной арене лишь раз — в полуфинале Кубка УЕФА-1972/1973. И тогда «Ливерпуль» смог пройти «шпор» лишь благодаря гостевому голу (1:0 — дома и 1:2 — на выезде), завладев в итоге трофеем.
Перед нынешним противостоянием «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», победитель которого получит 19 млн евро призовых от УЕФА (15 млн за выход в финал и 4 млн за триумф в столице Испании), отечественные и международные букмекеры предпочтение подопечным Юргена Клоппа, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.
William Hill: победа «Тоттенхэма» — 4,20, ничья — 3,50, победа «Ливерпуля» — 1,91.
«Фаворит Спорт»: победа «Тоттенхэма» — 4,30, ничья — 3,55, победа «Ливерпуля» — 1,90.
«Марафон»: победа «Тоттенхэма» — 4,40, ничья — 3,64, победа «Ливерпуля» — 1,92.
Bwin: победа «Тоттенхэма» — 4,00, ничья — 3,50, победа «Ливерпуля» — 1,95.
Bet 365: победа «Тоттенхэма» — 4,20, ничья — 3,60, победа «Ливерпуля» — 1,95.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Напомним, что победитель финала Лиги чемпионов 14 августа на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле разыграет Суперкубок УЕФА в противостоянии с сильнейшим клубом Лиги Европы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов рассудит журналист.
Фото Getty Images
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!